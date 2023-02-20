20 февраля с официальным визитом в Киев прибыл президент США Джо Байден. Посетил столицу нашей страны политик накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, которая уже 24 числа.

Приезд Байдена в Киев — еще одно напоминание о том, насколько США поддерживает нашу страну и народ в борьбе с жестоким и лживым противником. В столице он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, почтил память погибших украинских героев и объявил о новом пакете помощи.

Это первый визит главы США с 2008 года, тогда столицу посетил Джордж Буш-младший. Байден же был в Киеве в 2017 — тогда он занимал должность вице-президента США. Факты ICTV решили вспомнить, каким Джо Байден был в молодости и поделиться его краткой биографией.

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Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне (штат Пенсильвания). Он старший ребенок в семье, у него есть два брата и сестра.

Политикой действующий президент США интересуется с юности. У него степень бакалавра в истории и политологии, а также доктора права.

В 1966 году Байден женился на Нейлии Хантер, которая вместе с их дочерью Наоми погибла в автокатастрофе в 1972. В машине также были сыновья Бо (умер в 2015 году) и Хантер, получившие серьезные травмы.

В 1972 году Джо Байден был впервые избран в сенат США от штата Делавэр. Тогда ему было 29 лет.

В 1978 году Байден женился во второй раз — его супругой стала Джилл Стивенсон, которая родила дочь Эшли.

До 2008 года Байден стал уже опытным сенатором, пробившим на посту члена верхней палаты от Делавэра 35 лет. В том же году 44-й президепнт США Барак Обама выбрал его в качестве кандидата на пост вице-президента. Инаугурация состоялась 20 января 2009 года.

20 января 2021 года Байден вступил в должность 46-го главы государства. Он стал самым старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны.