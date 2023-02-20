Джо Байден у Києві – візит президента США в Україну для багатьох став несподіванкою. Лідер союзної країни приїхав таємно на територію нашої незалежної держави, цим викликавши хвилю обговорення такого рішення.

Це перший за майже 15 років візит президента США до України, і його активно обговорюють українські зірки, публікую всілякі меми щодо цього.

Реакція зірок на візит Байдена до Києва – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Ведучий Григорій Решетнік опублікував мем із президентом США на тлі напису Можливо все.

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво жартома заявив, що Байден приїхав в Україну за сковорідкою, яку йому і порадив кулінар.

Ведучий Андрій Бєдняков згадав про відпочинок у селі у бабусь та дідусів – у реаліях 2023 року все змінилося.

– Коли не ти їдеш до дідуся до села, а він приїжджає, – заявив Бєдняков.

Коли не ти їдеш до дідуся в село, а він приїжджає ❤️ pic.twitter.com/GoNJfrc8I4 — Biedniakov (@Biedniakov_) February 20, 2023

Ведучий Анатолій Анатоліч “піймав” Байдена в черзі за Київською перепічкою. Відвідати столицю та не скуштувати місцеву випічку – погана ідея.

– Просто проходив сьогодні повз Київську перепічку… І зробив фото, – заявив Анатолич.

Співачка Джамала поставилася до приїзду лідера США серйозно – вона привітала шановного гостя на землі хоробрих людей.

Блогер Маша Єфросініна заявила, що це історичний момент.

– Джо Байден у Києві, який уже як 360 днів має бути окупованим терористичним режимом бункерної за**пи. А за**па тим часом навіть не наважився наблизитися до лінії фронту, і готує свою чергову імпотентську промову, концерт продажних вискребків у Лужниках та брехливі заяви для z-вати, – заявила Єфросініна.

Втім, це далеко не всі меми візиту Байдену до Києва. Чимало користувачів мережі жартують, що президент США побував на українських заправках, столичному метро, і навіть відвідував популярні ресторани та місця громадського харчування.