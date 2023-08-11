Який наступний рядок? Ноель Галлахер забуває слова з культових пісень Oasis

Колишній учасник гурту Oasis Ноель Галлахер зізнався, що насилу запам’ятовує слова деяких пісень, написаних зі своїм молодшим братом Ліамом.

56-річний музикант визнав, що через забудькуватість на сцені одного разу йому знадобиться телесуфлер.

– У цьому турі я свідомо думав: “Який наступний рядок у цій пісні?” Це схоже на те, що вам просто потрібно подумати про це, – зазначив Галлахер під час туру зі своїм гуртом High Flying Birds.

Практика використання телесуфлера на сцені досить поширена. Текстовими підказками користувалися Пол Маккартні, Елтон Джон і навіть Барбра Стрейзанд. Остання підглядала не тільки слова пісень, а й послуговувалася суфлером під час імпровізованої розмови між номерами.

Раніше в інтерв’ю Галлахер зізнавався, що відчуває свій вік, і 40 років були його “абсолютним піком”, тоді як 50 років були “одне за одним”.

– Що я виявив, так це те, що найменший стукіт залишається з вами навіки, а потім, коли його усунуто, це щось іще, а коли це усунуто, це щось іще. Чесно кажучи, я не можу дочекатися, коли отримаю свій самокат, – зазначив він.

Oasis називають одним із найуспішніших британських рок-гуртів 90-х. За час роботи в колективі Ноель написав кілька найвидатніших хітів, серед яких Wonderwall і Don’t Look Back in Anger.