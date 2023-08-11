Какая следующая строчка? Ноэль Галлахер забывает слова из культовых песен Oasis

Бывший участник группы Oasis Ноэль Галлахер признался, что с трудом запоминает слова некоторых песен, написанных со своим младшим братом Лиамом.

56-летний музыкант признал, что из-за забывчивости на сцене однажды ему понадобится телесуфлер.

— В этом туре я сознательно думал: “Какая следующая строчка в этой песне?” Это похоже на то, что вам просто нужно подумать об этом, — отметил Галлахер во время тура со своей группой High Flying Birds.

Практика использования телесуфлера на сцене довольно распространена. Текстовыми подсказками пользовались Пол Маккартни, Элтон Джон и даже Барбра Стрейзанд. Последняя подглядывала не только слова песен, но и обращалась к суфлеру во время импровизированного разговора между номерами.

Ранее в интервью Галлахер признавался, что чувствует свой возраст, и 40 лет были его “абсолютным пиком”, тогда как 50 лет были “одно за другим”.

— Что я обнаружил, так это то, что малейший стук остается с вами навечно, а затем, когда он устранен, это что-то еще, а когда это устранено, это что-то еще. Честно говоря, я не могу дождаться, когда получу свой самокат, — отметил он.

Oasis называют одной из самых успешных британских рок-групп 90-х. За время работы в коллективе Ноэль написал несколько величайших хитов, среди которых Wonderwall и Don’t Look Back in Anger.