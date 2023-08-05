Забув слова і п’ять секунд стояв нерухомо: Shumei розповів про курйоз на сцені

За останні роки в українському музичному світі з’явилося дуже багато нових облич, які одразу полюбились слухачам. Своїми треками наші музиканти можуть “потягатись” зі світовими артистами. Вони – таланти! І більшість з них творять із самого дитинства. Як, наприклад, Олег Шумей, відомий за псевдонімом Shumei.

– Я з трьох років займаюся музикою. Знаєте, не навчився їздити на велосипеді, але навчився, маю надію, музики. (Сміється). Спочатку мене віддали на вокал. У чотири роки була сопілка, далі – флейта. І, звичайно, продовжував під час того всього співати. Першу власну пісню: і текст, і музику, я написав у восьмому класі, – каже артист.

Сцену Shumei також підкорював із ранніх років. За лаштунками шоу Хто зверху? (Новий канал) він розповів, як одного разу просто на сцені забув текст пісні.