Забув слова і п’ять секунд стояв нерухомо: Shumei розповів про курйоз на сцені

За останні роки в українському музичному світі з’явилося дуже багато нових облич, які одразу полюбились слухачам. Своїми треками наші музиканти можуть “потягатись” зі світовими артистами. Вони – таланти! І більшість з них творять із самого дитинства. Як, наприклад, Олег Шумей, відомий за псевдонімом Shumei.
– Я з трьох років займаюся музикою. Знаєте, не навчився їздити на велосипеді, але навчився, маю надію, музики. (Сміється). Спочатку мене віддали на вокал. У чотири роки була сопілка, далі – флейта. І, звичайно, продовжував під час того всього співати. Першу власну пісню: і текст, і музику, я написав у восьмому класі, – каже артист.
Сцену Shumei також підкорював із ранніх років. За лаштунками шоу Хто зверху? (Новий канал) він розповів, як одного разу просто на сцені забув текст пісні.
– Коли мені було десь сім років, на концерті у дитячому таборі я співав пісню про песиків і котиків. Дуже ввійшов у роль, почав активно рухатися на сцені, а перед останнім тактом зрозумів, що забув слова.
Коли почався куплет, я п’ять секунд стояв нерухомо, потім побіг за лаштунки з криком: “Мамаааа!” У паніці мама мені: “Ти що тут робиш? Іди назад!”. Потім нагадала мені слова, мінусовку включили заново, я вийшов на сцену і все ж заспівав пісню про песиків і котиків. Щоправда, трішки заплаканий і вже не такий рухливий, – згадує Shumei.