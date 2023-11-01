Змагання за Оскар-2024 набирають обертів, оскільки збільшується кількість стрічок, які сподіваються поборотися за перемогу у категорії Найкращий фільм.
До списку очікуваних номінантів ще до прем’єри увійшли такі стрічки, як Оппенгеймер Крістофера Нолана та Вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе, і це не змінилося після їхнього виходу на екрани.
Як пише видання Screen Rant, сезон вручення премій ще на стадії становлення, і на остаточне рішення обов’язково вплинуть кіноперегони, кампанії та хитрі тактики.
Список номінантів на Оскар та прогнозований переможець будуть оновлюватися з наближенням січня 2024 року, коли все стане відомо офіційно.
Однак букмекери вже сформували приблизний рейтинг стрічок, які гідні бути претендентами на золоту статуетку.
Список ймовірних номінантів на премію Оскар-2024
- Оппенгеймер – режисер Крістофер Нолан
- Вбивці квіткової повні – режисер Мартін Скорсезе
- Бідолахи – режисер Йоргос Лантімос
- Барбі – режисер Грета Гервіг
- Маестро – режисер Бредлі Купер
- Залишені – режисер Александер Пейн
- Зона інтересів – режисер Джонатан Глейзер
- Минулі життя – режисер Селін Сон
- Анатомія падіння – режисер Жюстін Тріє
- Залізний кіготь – режисер Шон Дуркін