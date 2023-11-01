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Який фільм отримає Оскар у 2024 році: з’явилися перші прогнози букмекерів

1 Листопада 2023, 14:06
Валентина Чорна редакторка стрічки
Оскар
Джерело: Depositphotos

Змагання за Оскар-2024 набирають обертів, оскільки збільшується кількість стрічок, які сподіваються поборотися за перемогу у категорії Найкращий фільм.

До списку очікуваних номінантів ще до прем’єри увійшли такі стрічки, як Оппенгеймер Крістофера Нолана та Вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе, і це не змінилося після їхнього виходу на екрани.

Як пише видання Screen Rant, сезон вручення премій ще на стадії становлення, і на остаточне рішення обов’язково вплинуть кіноперегони, кампанії та хитрі тактики.

Зараз дивляться

Список номінантів на Оскар та прогнозований переможець будуть оновлюватися з наближенням січня 2024 року, коли все стане відомо офіційно.

Однак букмекери вже сформували приблизний рейтинг стрічок, які гідні бути претендентами на золоту статуетку.

Список ймовірних номінантів на премію Оскар-2024

  1. Оппенгеймер – режисер Крістофер Нолан
  2. Вбивці квіткової повні – режисер Мартін Скорсезе
  3. Бідолахи – режисер Йоргос Лантімос
  4. Барбі – режисер Грета Гервіг
  5. Маестро – режисер Бредлі Купер
  6. Залишені – режисер Александер Пейн
  7. Зона інтересів – режисер Джонатан Глейзер
  8. Минулі життя – режисер Селін Сон
  9. Анатомія падіння – режисер Жюстін Тріє
  10. Залізний кіготь – режисер Шон Дуркін
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