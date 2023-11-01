Змагання за Оскар-2024 набирають обертів, оскільки збільшується кількість стрічок, які сподіваються поборотися за перемогу у категорії Найкращий фільм.

До списку очікуваних номінантів ще до прем’єри увійшли такі стрічки, як Оппенгеймер Крістофера Нолана та Вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе, і це не змінилося після їхнього виходу на екрани.

Як пише видання Screen Rant, сезон вручення премій ще на стадії становлення, і на остаточне рішення обов’язково вплинуть кіноперегони, кампанії та хитрі тактики.

Зараз дивляться

Список номінантів на Оскар та прогнозований переможець будуть оновлюватися з наближенням січня 2024 року, коли все стане відомо офіційно.

Однак букмекери вже сформували приблизний рейтинг стрічок, які гідні бути претендентами на золоту статуетку.

Список ймовірних номінантів на премію Оскар-2024