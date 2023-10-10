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Гвінет Пелтроу підпирає своїм Оскаром двері в садку: Працює ідеально

10 Жовтня 2023, 12:58
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Гвінет Пелтроу та Оскар
Джерело: Depositphotos

Зірку Голівуду Гвінет Пелтроу попалася на виористанні своєї статуетки Оскар у якості обмежувача для дверей у власному садку. Це зʼясувалося під чаc запису відеоінтервʼю для Vogue, в якому акторка відповідає на 73 питання.

Увагу журналіста видання, що слідував за Гвінет Пелтроу її садом, привернула золота статуетка, що не дозволяла дверям закриватися. Він відзначив красу трофея від Кіноакадемії.

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– Та це мій стопер для дверей. Працює ідеально, – з гумором відповіла знаменитість.

Нагороду Гвінет Пелтроу отримала у 1999 році як найкраща акторка за романтичну комедію Закоханий Шекспір. У той рік стрічка взяла сім статуеток Оскар, включно з номінацією Найкращий фільм.

Тоді 26-річна Пелтроу виборола нагороду у таких іменитих колег, як Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Емілі Вотсон та Фернанда Монтенегро. Кілька років тому восьмиразова номінантка на Оскар аГленн Клоуз розкритикувала Кіноакадемію за те, що трофей віддали Гвінет Пелтроу, а не Фернанді Монтенегро.

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Джерело
Vogue
Теги
Гвінет Пелтроу Оскар садівництво
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