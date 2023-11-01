Соревнования за Оскар-2024 набирают обороты, поскольку увеличивается количество лент, которые надеются побороться за победу в категории Лучший фильм.
В список ожидаемых номинантов еще до премьеры вошли такие ленты, как Оппенгеймер Кристофера Нолана и Убийцы цветочной луны Мартина Скорсезе, и это не изменилось после их выхода на экраны.
Как пишет издание Screen Rant, сезон вручения премий еще находится на стадии становления, и на окончательное решение обязательно повлияют киногонки, кампании и хитрые тактики.
Список номинантов на Оскар и прогнозируемый победитель будут обновляться с приближением января 2024 года, когда все станет известно официально.
Однако букмекеры уже сформировали примерный рейтинг лент, которые достойны быть претендентами на золотую статуэтку.
Список вероятных номинантов на премию Оскар-2024
- Оппенгеймер — режиссер Кристофер Нолан
- Убийцы цветочной луны — режиссер Мартин Скорсезе
- Бедные-несчастные — режиссер Йоргос Лантимос
- Барби — режиссер Грета Гервиг
- Маэстро — режиссер Брэдли Купер
- Оставленные — режиссер Александер Пэйн
- Зона интересов — режиссер Джонатан Глейзер
- Прошлые жизни — режиссер Селин Сон
- Анатомия падения — режиссер Жюстин Трие
- Железный коготь — режиссер Шон Дуркин