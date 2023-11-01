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Какой фильм получит Оскар в 2024 году: появились первые прогнозы букмекеров

1 ноября 2023, 14:06
Валентина Чорна редактор ленты
Оскар
Источник: Depositphotos

Соревнования за Оскар-2024 набирают обороты, поскольку увеличивается количество лент, которые надеются побороться за победу в категории Лучший фильм.

В список ожидаемых номинантов еще до премьеры вошли такие ленты, как Оппенгеймер Кристофера Нолана и Убийцы цветочной луны Мартина Скорсезе, и это не изменилось после их выхода на экраны.

Как пишет издание Screen Rant, сезон вручения премий еще находится на стадии становления, и на окончательное решение обязательно повлияют киногонки, кампании и хитрые тактики.

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Список номинантов на Оскар и прогнозируемый победитель будут обновляться с приближением января 2024 года, когда все станет известно официально.

Однако букмекеры уже сформировали примерный рейтинг лент, которые достойны быть претендентами на золотую статуэтку.

Список вероятных номинантов на премию Оскар-2024

  1. Оппенгеймер — режиссер Кристофер Нолан
  2. Убийцы цветочной луны — режиссер Мартин Скорсезе
  3. Бедные-несчастные — режиссер Йоргос Лантимос
  4. Барби — режиссер Грета Гервиг
  5. Маэстро — режиссер Брэдли Купер
  6. Оставленные — режиссер Александер Пэйн
  7. Зона интересов — режиссер Джонатан Глейзер
  8. Прошлые жизни — режиссер Селин Сон
  9. Анатомия падения — режиссер Жюстин Трие
  10. Железный коготь — режиссер Шон Дуркин
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