Співачка Alyosha зізналася, що розлука з чоловіком, фронтменом гурту Антитіла Тарасом Тополею далася їй складно. Були присутні навіть ревнощі з її боку.

Каже, намагалася зрозуміти, як людина, яка будучи завжди поруч із дружиною і трьома дітьми буде в розлуці.

– Я розуміла, що в якийсь момент може знайтися той, хто може це “опалення” увімкнути. Мала переживання з цього приводу, – зізналася Alyosha.

Своєю чергою Тарас перебив дружину, зазначивши, що якщо чоловік хоче, він може знайти собі на стороні когось і при жінці.

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– Я колись ухвалив рішення, що це моя кохана і супутниця на моє життя. Я дав слово. У нас троє дітей. Ти прекрасно це знаєш, що якщо щось трапиться, я одразу тобі скажу, – наголосив Тополя.

Нагадаємо, нещодавно Alyosha повернулася в Україну разом із дітьми. З початком повномасштабної війни артистка виїхала до США, де пробула понад півтора року.