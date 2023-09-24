Alyosha призналась, что ревновала Тараса Тополю, пока была в США | Life

Певица Alyosha призналась, что разлука с мужем, фронтменом группы Антитела Тарасом Тополей далась ей сложно. Присутствовала даже ревность с ее стороны.

Говорит, пыталась понять, как человек, который всегда был рядом с женой и тремя детьми, поведет себя в разлуке.

— Я понимала, что в какой-то момент может найтись тот, кто может это “отопление” включить. Были переживания по этому поводу, — призналась Alyosha.

В свою очередь Тарас перебил супругу, отметив, что если мужчина хочет, он может найти себе на стороне кого-то и при женщине.

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— Я когда-то принял решение, что это моя любимая и спутница на всю жизнь. Я дал слово. У нас трое детей. Ты прекрасно это знаешь, что если что-то случится, я сразу тебе скажу, — подчеркнул Тополя.

Напомним, недавно Alyosha вернулась в Украину вместе с детьми. С началом полномасштабной войны артистка уехала в США, где пробыла более полутора лет.