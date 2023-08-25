Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, чи хоче повернутися на фронт. Зі своїми колегами він відряджений за наказом Залужного, і готовий повернутися на передову, якщо буде такий наказ.

Щоправда, бажання повертатися на фронт у Тараса немає.

– Звичайно ж, бажання немає. Я багато чого побачив і відчув… Але в мене не було бажання і в перший день воювати. У кого є бажання йти померти від пострілу або міни, чи просто так вбивати людину? Але є бажання і розуміння того, що Україна повинна вистояти, – зізнався Тополя Славі Дьоміну.

Музикант додав, він не з тієї категорії людей, які отримують задоволення від війни.

– Але ми прийняли рішення і пішли воювати. Я не буду брехати, що мені хочеться повернутися на фронт. Коли ми вийшли з передової – коли ти в усьому цьому вже був, місяць ходиш в особливому стані психіки і взаємин. Ломка є, – вважає Тарас.

Зараз артист займається створенням музики – нещодавно Тополя, Пономарьов, Dzidzio і Alekseev заспівали зворушливу пісню про кохання і розчулили шанувальників. Шанувальники оцінили квартет, як і слова та музику, які створив Пономарьов.