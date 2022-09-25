Співзасновник Pink Floyd Роджер Вотерс скасував заплановані концерти у Польщі. У сусідній країні вкрай незадоволені прокремлівською позицією музиканта щодо війни України з Росією.

Про скасування заявив представник Tauron Arena у Кракові, де мали відбутися заходи.

– Менеджер Роджера Вотерса вирішив піти без пояснення причин, – заявив представник Tauron Arena Krakow Лукаш Питко.

Зміни також торкнулися й сайту музиканта – в інформації про тур Рождера тепер немає згадок про концерти у Кракові – раніше вони були заплановані на 21-22 квітня 2023 року.

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Рішення Вотерса також пов’язують із позицією щодо війни – депутати у Кракові хотіли заборонити в’їзд музикантові на тлі його прокремлівської позиції про нацистів в Україні.

Відомо, що на початку вересня Роджер написав відкритого листа першої леді України Олені Зеленській, у якому звинуватив націоналістів в Україні у війні. Вотерс розкритикував США за постачання зброї Україні й назвав Байдена військовим злочинцем. Критика також була присутня у бік НАТО за нібито провокації Росії.

Нагадаємо, що навесні лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк записав спільний трек із Pink Floyd. Легендарна група вирішила підтримати Україну – прибутки від релізу пішли на гуманітарну допомогу для нашої країни.