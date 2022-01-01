Який вигляд мали учасники гурту Maneskin у дитинстві

Учасники популярного італійського рок-гурту Maneskin потішили шанувальників архівними кадрами. Артисти опублікували свої дитячі знімки.
– Ці чотири дитини дожили до кінця 2021 року. Бажаю вам усім щасливого Нового року, – йдеться у підписі до допису.
На дитячих фото всі учасники гурту: вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо.
На першому знімку зображений Томас Раджі у червоному кардигані. У хлопчини миле ластовиння та руде волосся.
На другому фото – барабанщик Ітан Торкіо. Нині у музиканта довге чорне волосся. Проте дитинстві у нього воно було коротким.
На третій фотографії Вікторія Де Анжеліс. У дівчинки блакитні очі та золотисте волосся.
На четвертому фото – соліст гурту Даміано Давид, який позує із цигаркою у зубах.
Шанувальники вже встигли оцінити кадри та засипали колектив компліментами.
Що пишуть у коментарях:
- Чекай, це сигарета?
- Даміано — поганий хлопчик.
- Даміано почав палити таким молодим.
- На Ітана з коротким волоссям дивитися заборонено.
- Даміано любить сигарети з дитинства.
- Ітан, як завжди, наймиліший.
- Ми дуже пишаємося і любимо вас.