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Який вигляд мали учасники гурту Maneskin у дитинстві

1 Січня 2022, 19:00
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Який вигляд мали учасники гурту Maneskin у дитинстві

Учасники популярного італійського рок-гурту Maneskin потішили шанувальників архівними кадрами. Артисти опублікували свої дитячі знімки.

– Ці чотири дитини дожили до кінця 2021 року. Бажаю вам усім щасливого Нового року, – йдеться у підписі до допису.

На дитячих фото всі учасники гурту: вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анжеліс, гітарист Томас Раджі та барабанщик Ітан Торкіо.

 

На першому знімку зображений Томас Раджі у червоному кардигані. У хлопчини миле ластовиння та руде волосся.

На другому фото – барабанщик Ітан Торкіо. Нині у музиканта довге чорне волосся. Проте дитинстві у нього воно було коротким.

На третій фотографії Вікторія Де Анжеліс. У дівчинки блакитні очі та золотисте волосся.

На четвертому фото – соліст гурту Даміано Давид, який позує із цигаркою у зубах.

Шанувальники вже встигли оцінити кадри та засипали колектив компліментами.

Що пишуть у коментарях:

  • Чекай, це сигарета?
  • Даміано — поганий хлопчик.
  • Даміано почав палити таким молодим.
  • На Ітана з коротким волоссям дивитися заборонено.
  • Даміано любить сигарети з дитинства.
  • Ітан, як завжди, наймиліший.
  • Ми дуже пишаємося і любимо вас.
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