Соціальна мережа TikTok підбила підсумки 2021 року та назвала п’ять найпопулярніших треків для створення роликів.

За даними платформи, найчастіше користувачі у своїх відео використовували такі стилі як поп, хіп-хоп, реп, електроніка та танцювальна музика.

Лідером за кількістю згадок став хіт австралійського репера Masked Wolf – Astronaut In The Ocean. Прем’єра пісні відбулася ще у 2019 році, але завдяки TikTok трек лише зараз став популярним у мережі.

Друге місце у рейтингу посів трек Beggin у виконанні переможців Євробачення 2021 гурту Maneskin.

Музиканти вперше виконали цю пісню понад три роки тому, а офіційний кавер презентували лише у серпні 2021 року.

Третю сходинку посів трек Adderall (Corvette Corvette) у виконанні 21-річного репера Popp Hunna.

На четвертому місці розташувалася композиція SugarCrash! 17-річного канадського музиканта ElyOtto. Цей трек приніс йому всесвітню популярність і контракт із лейблом RCA Records, з яким співпрацюють A$AP Rocky та Kings of Leon.

Рейтинг найпопулярніших треків TikTok закриває Джастін Бібер та The Kid Laroi з треком Stay. На YouTube пісня набрала понад 370 тис. переглядів.

Нещодавно музичні підсумки 2021 в Україні підбила музична платформа Spotify.

Рейтинг артистів очолив російський реп-виконавець Моргенштерн. Також у трійку лідерів потрапили Скриптоніт і Kizaru.

В список найпопулярніших артисток в Україні потрапила Світлана Лобода. Проте першість дісталася співачкам Альоні Швець, Біллі Айліш та Dua Lipa.