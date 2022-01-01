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Как участники группы Maneskin выглядели в детстве

1 января 2022, 19:00
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Как участники группы Maneskin выглядели в детстве

Участники популярной итальянской рок-группы Maneskin порадовали поклонников архивными кадрами. Артисты опубликовали свои детские снимки.

Эти четыре ребенка дожили до конца 2021 года. Желаю вам всем счастливого Нового года – говорится в подписи к посту.

На детских фото все участники группы: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

На первом снимке изображен Томас Раджи в красном кардигане. У мальчика милые веснушки и рыжие волосы.

На втором фото – барабанщик Итан Торкио. Сейчас у музыканта длинные черные волосы. Однако в детстве у него оно было коротким.

На третьей фотографии Виктория Де Анжелис. У девочки голубые глаза и золотистые волосы.

На четвертом фото — солист группы Дамиано Давид, который позирует с сигаретой в зубах.

Поклонники уже успели оценить кадры и засыпали коллектив комплиментами.

Что пишут в комментариях:

  • Подожди, это сигарета?
  • Дамиано – плохой мальчик.
  • Дамиано стал курить таким молодым.
  • На Итана с короткими волосами смотреть запрещено.
  • Дамиано любит сигареты с детства.
  • Итан, как всегда, самый милый.
  • Мы очень гордимся и любим вас.
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