Как участники группы Maneskin выглядели в детстве

Участники популярной итальянской рок-группы Maneskin порадовали поклонников архивными кадрами. Артисты опубликовали свои детские снимки.
Эти четыре ребенка дожили до конца 2021 года. Желаю вам всем счастливого Нового года – говорится в подписи к посту.
На детских фото все участники группы: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.
На первом снимке изображен Томас Раджи в красном кардигане. У мальчика милые веснушки и рыжие волосы.
На втором фото – барабанщик Итан Торкио. Сейчас у музыканта длинные черные волосы. Однако в детстве у него оно было коротким.
На третьей фотографии Виктория Де Анжелис. У девочки голубые глаза и золотистые волосы.
На четвертом фото — солист группы Дамиано Давид, который позирует с сигаретой в зубах.
Поклонники уже успели оценить кадры и засыпали коллектив комплиментами.
Что пишут в комментариях:
- Подожди, это сигарета?
- Дамиано – плохой мальчик.
- Дамиано стал курить таким молодым.
- На Итана с короткими волосами смотреть запрещено.
- Дамиано любит сигареты с детства.
- Итан, как всегда, самый милый.
- Мы очень гордимся и любим вас.