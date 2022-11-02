Співачка Оля Цибульська розлютилася на українців, які продовжують слухати російську музику, тим самим виводячи її в топи. Артистка закликає не робити цього, оскільки таким чином спонсорується країна-агресор.

В Instagram-stories Оля показала, що на восьмому місяці війни в тренди українського YouTube продовжують потрапляти кліпи зрадниць Анни Асті, Ані Лорак та інших артистів, що замовчує криваві дії РФ.

Також Цибульська додала, що паспорт громадянина України – не просто шматок картону чи пластику в шафі, а щоденний вибір.

Зараз дивляться

– Чесно, я не можу навіть уявити, які жахи повинні статися, щоб частина (так званих) українців, які таке слухають і виводять у топи, усвідомили, що паспорт громадянина України – не просто шматок картону чи пластику в ящику. Це щоденний вибір, щохвилинна відповідальність і внесок у майбутнє їхньої країни, їхнього, б**дь, майбутнього, – гнівно написала Оля.

Виконавиця не єдина, кого обурює такий розклад ситуації. Безліч артистів наразі закликають українців не слухати музику країни-агресора, оскільки повномасштабна війна йде на всіх фронтах, і культурний – не менш важливий, ніж інші.

Раніше Злата Огнєвіч присоромила тих, хто продовжує слухати пісні російських виконавців і зрадників. Співачка не розуміє, як це допустимо після всіх звірств, які російські солдати зробили на нашій землі.