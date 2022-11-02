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Які жахи повинні статися? Цибульська закликала українців не слухати музику артистів РФ

2 Листопада 2022, 14:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Які жахи повинні статися? Цибульська закликала українців не слухати музику артистів РФ

Співачка Оля Цибульська розлютилася на українців, які продовжують слухати російську музику, тим самим виводячи її в топи. Артистка закликає не робити цього, оскільки таким чином спонсорується країна-агресор.

В Instagram-stories Оля показала, що на восьмому місяці війни в тренди українського YouTube продовжують потрапляти кліпи зрадниць Анни Асті, Ані Лорак та інших артистів, що замовчує криваві дії РФ.

Також Цибульська додала, що паспорт громадянина України – не просто шматок картону чи пластику в шафі, а щоденний вибір.

Зараз дивляться

– Чесно, я не можу навіть уявити, які жахи повинні статися, щоб частина (так званих) українців, які таке слухають і виводять у топи, усвідомили, що паспорт громадянина України – не просто шматок картону чи пластику в ящику. Це щоденний вибір, щохвилинна відповідальність і внесок у майбутнє їхньої країни, їхнього, б**дь, майбутнього, – гнівно написала Оля.

Виконавиця не єдина, кого обурює такий розклад ситуації. Безліч артистів наразі закликають українців не слухати музику країни-агресора, оскільки повномасштабна війна йде на всіх фронтах, і культурний – не менш важливий, ніж інші.

Раніше Злата Огнєвіч присоромила тих, хто продовжує слухати пісні російських виконавців і зрадників. Співачка не розуміє, як це допустимо після всіх звірств, які російські солдати зробили на нашій землі.

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Оля Цибульська
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