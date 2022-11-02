Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Вмираєте за дачу діда на Байкалі: Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його піснях

2 Листопада 2022, 13:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вмираєте за дачу діда на Байкалі: Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його піснях
Джерело: Андрій Хливнюк

Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його піснях, а тепер прийшли на нашу землю грабувати і вбивати.

Музикант, який з перших днів повномасштабної війни стоїть на захисті України, порадив ворогам замислитися, за що вони воюють.

– Нерозумно це, вороги. Нерозумно і безглуздо. Гаразд, ми готові воювати за свої сім’ї і верховенство права над тупою силою. А ви за що? А ви, мародери, вбиваєте за пралку і вмираєте за вічну владу діда, який навіть свою сім’ю боїться показувати. Вмираєте за його дачу на Байкалі, – написав Андрій в Instagram-stories.

Зараз дивляться

Нагадаємо, ще влітку Андрій Хливнюк висловився про зірок із РФ, які підтримують війну. Музикант зазначив, що їм немає виправдання і вони ніколи не будуть прощені, оскільки у злочинів проти людства немає терміну давності.

Також артист зізнався, що особисто знає деяких зірок-путіністів, проте більше для нього цих людей не існує.

Читайте також:
Вмираєте за дачу діда на Байкалі: Хливнюк звернувся до росіян, які виросли на його пісняхСпроба закрити рот: у РФ хочуть заборонити пісні артистів, незгодних із війною

Теги
Бумбокс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь