Гурт Tvorchi з України посів шосте місце на Євробаченні 2023.

Судді дали Україні 54 бали, тоді як глядачі – 189 балів. Загальний результат Tvorchi у фіналі Євробачення 2023 – 243 бали.

Як голосували за Україну журі та глядачі з різних країн, читайте в матеріалі.

Як голосували судді за Україну в фіналі Євробачення 2023

12 балів: Чехія

10 балів: Італія

7 балів: Естонія, Ізраїль

6 балів: Молдова

4 бали: Латвія

3 бали: Вірменія

2 бали: Азербайджан, Литва

1 бал: Франція

Як голосували глядачі за Україну в фіналі Євробачення 2023

12 балів: Польща, Португалія, Молдова, Чехія

10 балів: Кіпр, Іспанія, Литва, Грузія

8 балів: Естонія, Італія, Ізраїль

7 балів: Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія

6 балів: Сан-Марино

5 балів: Австрія, Мальта

4 бали: Велика Британія, Румунія, Швеція, Франція

2 бали: Ісландія

1 бал: Вірменія, Норвегія, Бельгія

Переможницею Євробачення 2023 стала Loreen зі Швеції. Пісня Tattoo принесла співачці 583 бали та вже другу перемогу на конкурсі – у 2012 році вона виграла з піснею Euphoria.