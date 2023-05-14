Гурт Tvorchi з України посів шосте місце на Євробаченні 2023.
Судді дали Україні 54 бали, тоді як глядачі – 189 балів. Загальний результат Tvorchi у фіналі Євробачення 2023 – 243 бали.
Як голосували за Україну журі та глядачі з різних країн, читайте в матеріалі.
Як голосували судді за Україну в фіналі Євробачення 2023
12 балів: Чехія
10 балів: Італія
7 балів: Естонія, Ізраїль
6 балів: Молдова
4 бали: Латвія
3 бали: Вірменія
2 бали: Азербайджан, Литва
1 бал: Франція
Як голосували глядачі за Україну в фіналі Євробачення 2023
12 балів: Польща, Португалія, Молдова, Чехія
10 балів: Кіпр, Іспанія, Литва, Грузія
8 балів: Естонія, Італія, Ізраїль
7 балів: Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія
6 балів: Сан-Марино
5 балів: Австрія, Мальта
4 бали: Велика Британія, Румунія, Швеція, Франція
2 бали: Ісландія
1 бал: Вірменія, Норвегія, Бельгія
Переможницею Євробачення 2023 стала Loreen зі Швеції. Пісня Tattoo принесла співачці 583 бали та вже другу перемогу на конкурсі – у 2012 році вона виграла з піснею Euphoria.