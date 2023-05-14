Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Музика

Які бали дали Україні на Євробаченні 2023 журі та глядачі: подробиці голосування

14 Травня 2023, 04:03
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Україна на Євробаченні 2023 - Tvorchi
Джерело: Depositphotos Tvorchi

Гурт Tvorchi з України посів шосте місце на Євробаченні 2023.

Судді дали Україні 54 бали, тоді як глядачі – 189 балів. Загальний результат Tvorchi у фіналі Євробачення 2023243 бали.

Як голосували за Україну журі та глядачі з різних країн, читайте в матеріалі.

Як голосували судді за Україну в фіналі Євробачення 2023

12 балів: Чехія

10 балів: Італія

7 балів: Естонія, Ізраїль

6 балів: Молдова

4 бали: Латвія

3 бали: Вірменія

2 бали: Азербайджан, Литва

1 бал: Франція

Читайте також:
Євробачення 2023Євробачення 2023: результати голосування у фіналі

Як голосували глядачі за Україну в фіналі Євробачення 2023

12 балів: Польща, Португалія, Молдова, Чехія

10 балів: Кіпр, Іспанія, Литва, Грузія

8 балів: Естонія, Італія, Ізраїль

7 балів: Латвія, Азербайджан, Данія, Німеччина, Ірландія

6 балів: Сан-Марино

5 балів: Австрія, Мальта

4 бали: Велика Британія, Румунія, Швеція, Франція

2 бали: Ісландія

1 бал: Вірменія, Норвегія, Бельгія

Переможницею Євробачення 2023 стала Loreen зі Швеції. Пісня Tattoo принесла співачці 583 бали та вже другу перемогу на конкурсі – у 2012 році вона виграла з піснею Euphoria.

Читайте також:
Як Loreen від Швеції перемогла на Євробаченні 2012Як Loreen від Швеції перемогла на Євробаченні 2012: оцінки глядачів та суддів

Джерело
Eurovision
Теги
Tvorchi Євробачення
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь