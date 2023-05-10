Фронтмен рок-гурту СКАЙ Олег Собчук висловився про артистів, які зараз перекладають свої російськомовні хіти українською.

Каже, вірить, що в цих людей справді щиро і через обставини сталася певна нота відторгнення, однак якби не мовний закон і війна, упевнений, вони не перейшли б на українську.

– Давайте реально. Багато чого я теж не розумію. Якщо на сцені ти супер-патріот, весь у синьо-жовтому, українська мова, то якщо ти сходиш зі сцени, продовжуй говорити українською, не треба переходити назад на російську. Для мене це нюанс, – зазначив Собчук в інтерв’ю Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Додає, було б краще, якби всі стали перекладати свої пісні ще до війни, але навіть те, що вони зробили це тільки зараз – все одно плюс. Що більше наших – то менше їхніх.

Попри те, що на музичних стримінгових платформах України ще можна побачити артистів РФ і пісні російською, Олег каже, дозволити їм повернутися і зайняти всі позиції – не можна.

– Не можна дозволити мовний реванш у жодному разі. Ціна заплачена надто висока. Не маємо права. Раніше до цього я легше ставився, зараз жорстко. Не буде цього, – наголосив Олег.

Каже, все це тривало надто довго, а тому за рік нічого не змінитися, проте варто приділити цьому увагу і доносити до людей, що потрібно слухати своє і своєю рідною мовою.

Раніше Олег Собчук уже висловлювався про артистів, які “згадали” українську з початком війни.

Він назвав їх безхребетними і зізнався, що його це дратує, однак наголосив, що навіть якщо й так, то перехід на українську – це в будь-якому разі добре.

Фото: Олег Собчук