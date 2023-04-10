Співачка Тіна Кароль розповіла, що відмовилася від своїх російськомовних хітів. Вона не перекладатиме їх українською мовою.

Зізнається, наразі на полиці лежить понад десять хітів – не проміжних пісень. Також Тіна Кароль вважає, що не всі композиції можна перекласти.

– Не всі вони перекладаються. Особливо маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади… Я б зробила так, але не знаю, може, потрібен додатковий дозвіл – от хто звернеться, я надам йому право виконувати її українською. Сама я цього не робитиму, – сказала артистка.

Додає, сама ж не збирається займатися цим, оскільки ми всі зараз живемо одним днем.

Зараз дивляться

– Ми йдемо до перемоги. І це один із моїх спротивів, один із кроків у цій інформаційній війні. Це дуже складно було. Відмовляєшся від репертуару. Якась частина людей не ходить на концерти, тому що я не виконую ці хіти. Окей, але я це роблю, оскільки я на 100% єдина зі своєю країною. Ми боремося за нашу землю, культуру, мову, ДНК, – наголосила Тіна Кароль.

Раніше Тіна Кароль вже розповідала про рішення відкласти свої російськомовні хіти. За словами виконавиці, вона розуміє те, що багато хто любив її пісні, які втішали серця, проте зараз ми не маємо права виконувати композиції російською мовою, хоч би якими хітами вони були.