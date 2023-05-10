Фронтмен рок-группы СКАЙ Олег Собчук высказался об артистах, которые сейчас переводят свои русскоязычные хиты на украинский.

Говорит, верит, что у этих людей действительно искренне и в силу обстоятельств произошла некая нота отторжения, однако если бы не языковой закон и война, уверен, они не перешли бы на украинский.

— Давайте реально. Многое я тоже не понимаю. Если на сцене ты супер-патриот, весь в сине-желтом, украинский язык, то если ты сходишь со сцены, продолжай говорить на украинском, ненужно переходить обратно на русский. Для меня это нюанс, — отметил Собчук в интервью Яне Брензей в эфире телемарафона Единые новости.

Добавляет, было бы лучше, если бы все стали переводить свои песни еще до войны, но даже то, что они сделали это только сейчас — все равно плюс. Чем больше наших — тем меньше ихних.

Несмотря на то, что на музыкальных стриминговых платформах Украины еще можно увидеть артистов РФ и песни на русском, Олег говорит, позволить им вернуться и занять все позиции — нельзя.

— Нельзя позволить языковой реванш ни в коем случае. Цена заплачена слишком высокая. Не имеем права. Ранее к этому я легче относился, сейчас жестко. Не будет этого, — подчеркнул Олег.

Говорит, все это длилось слишком долго, а потому за год ничего не измениться, однако стоит приделать этому внимание и доносить до людей, что нужно слушать свое и на своем родном языке.

Ранее Олег Собчук уже высказывался об артистах, которые “вспомнили” украинский с началом войны.

Он назвал их бесхребетными и признался, что его это раздражает, однако подчеркнул, что даже есть и так, то переход на украинский — это в любом случае хорошо.

Фото: Олег Собчук