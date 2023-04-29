Це безхребетність! Собчук розніс колег, які “згадали” українську з початком війни

Український музикант, фронтмен гурту СКАЙ Олег Собчук назвав безхребетними колег, які почали співати українською тільки після початку повномасштабного вторгнення РФ.

– Мене це дратує. Поваги до таких артистів у мене немає. Я вважаю це повною безхребетністю. Але з іншого боку – добре, що перейшли на українську. Слава Богу. Шкода, звісно, що такою ціною до них дійшло, – сказав Собчук в ексклюзивному інтерв’ю Ранку у Великому місті на ICTV.

Водночас запитання про заробітки українських артистів ледь не довели Собчука до сліз.

– Я зараз буду плакати! (Сміється) Може бути в нуль. Ми купу років не заробляли нічого, просто пишучи альбоми, – зауважив він.

Музикант не приховує, деякі кліпи можуть коштувати на рівні квартирі у столиці. У гурту СКАЙ така робота також була.