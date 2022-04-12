Німецька співачка Марлейн Маас виконала пісню Ой у лузі червона калина чотирма мовами — українською, німецькою, англійською та французькою.

За словами Марлейн Маас, композиція настільки її вразила, що вона вирішила її перекласти, аби якомога більше людей могли зрозуміти її зміст.

Нагадаємо, Ой у лузі червона калина – українська народна пісня авторського походження, марш українських січових стрільців.

На початку широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну, соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк виконав пісню Ой у лузі червона калина на Софійській площі в Києві. Ролик миттєво розлетівся мережею, а пісня стала своєрідним гімном цієї війни.

Не лишився осторонь навіть легендарний гурт Pink Floyd. Музиканти використали вокал Хливнюка і випустили трек під назвою Hey Hey Rise Up на підтримку України. Це перша композиція Pink Floyd із 1994 року.

Усього за день пісня Hey Hey Rise Up очолила чарти iTunes у 25 країнах світу.