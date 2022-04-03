Пісня Ой у лузі червона калина була створена понад століття тому. Втім за 39 днів героїчного протистояння українців із путінськими військами, ця народна пісня зазвучала по-іншому.

Нове життя гімну Українських січових стрільців дав фронтмент гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. У перші дні війни він оприлюднив відео, на якому зворушливо заспівав Ой у лузі червона калина на Софійській площі в Києві.

Ролик миттєво розлетівся мережею. Не залишився осторонь і популярний блогер The Kiffness – він додав до пісні біт і записав ремікс, який став хітом TikTok.

Зрештою музиканти Бумбоксу поставили відео на монетизацію і попросили поширювати ролик, аби всі зібрані кошти передати на потреби ЗСУ.

Сьогодні пісня Ой, у лузі червона калина лунає ледь не з кожної праски, її знають навіть діти.

Так, рекорди переглядів б’є ролик, на якому трирічний Лео акапельно співає гімн Українських січових стрільців біля будинку.

Українські зірки також підтримали флешмоб і заспівали Ой, у лузі червона калина в унісон. Ролик закінчується уривком вірусного відео з маленьким Лео і словами Тіни Кароль: Доброго вечора, ми з України.

Ой у лузі червона калина – текст пісні

Ой у лузі червона калина похилилася,

Чогось наша славна Україна зажурилася.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан

Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.

А ми наших братів-українців визволимо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.

Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.

А ми тую червону калину підіймемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,

Розпочали стрільці українські з ворогами тан!

А ми тую ярую пшеницю ізберемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,

Та й прославить по всій Україні січових стрільців.

А ми тую стрілецькую славу збережемо,

А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Пісню Ой у лузі червона калина також можна почути у виконанні Віктора Павліка, гурту Гайдамаки, хору Верьовки, капели бандуристів і навіть грузинського співака Ладо Кучухідзе.