Пісня Ой у лузі червона калина була створена понад століття тому. Втім за 39 днів героїчного протистояння українців із путінськими військами, ця народна пісня зазвучала по-іншому.
Нове життя гімну Українських січових стрільців дав фронтмент гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. У перші дні війни він оприлюднив відео, на якому зворушливо заспівав Ой у лузі червона калина на Софійській площі в Києві.
Ролик миттєво розлетівся мережею. Не залишився осторонь і популярний блогер The Kiffness – він додав до пісні біт і записав ремікс, який став хітом TikTok.
Зрештою музиканти Бумбоксу поставили відео на монетизацію і попросили поширювати ролик, аби всі зібрані кошти передати на потреби ЗСУ.
Сьогодні пісня Ой, у лузі червона калина лунає ледь не з кожної праски, її знають навіть діти.
Так, рекорди переглядів б’є ролик, на якому трирічний Лео акапельно співає гімн Українських січових стрільців біля будинку.
Українські зірки також підтримали флешмоб і заспівали Ой, у лузі червона калина в унісон. Ролик закінчується уривком вірусного відео з маленьким Лео і словами Тіни Кароль: Доброго вечора, ми з України.
Ой у лузі червона калина – текст пісні
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Пісню Ой у лузі червона калина також можна почути у виконанні Віктора Павліка, гурту Гайдамаки, хору Верьовки, капели бандуристів і навіть грузинського співака Ладо Кучухідзе.