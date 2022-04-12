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Как звучит Ой у лузі червона калина на немецком, английском и французском языках

12 апреля 2022, 13:23
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Как звучит Ой у лузі червона калина на немецком, английском и французском языках
Источник: Pixabay

Немецкая певеца Марлейн Маас исполнила песню Ой у лузі червона калина на четырех языках — украинском, немецком, английском и французском.

По словам Марлейн Маас, композиция настолько ее поразила, что она решила перевести ее, чтобы как можно больше людей могли понять ее содержание.

Напомним, Ой у лузі червона калина – украинская народная песня авторского происхождения, марш украинских сечевых стрелков.

В начале широкомасштабного вторжения путинских войск в Украину солист группы Бумбокс Андрей Хливнюк исполнил песню Ой у лузі червона калина на Софийской площади в Киеве. Ролик мгновенно разлетелся по сети, а песня стала своеобразным гимном этой войны.

Не осталась в стороне даже легендарная группа Pink Floyd. Музыканты использовали вокал Хливнюка и выпустили трек под названием Hey Hey Rise Up в поддержку Украины. Это первая композиция Pink Floyd с 1994 года.

Всего за день песня Hey Hey Rise Up возглавила чарты iTunes в 25 странах мира.

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Війна в Україні
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