Модель Вікторія Маремуха висловилася про зрадницю-ведучу Регіну Тодаренко та співачку-мовчунку Maruv.

За словами Вікторії, її дуже розлютила Тодоренко на початку повномасштабної війни, яка викладала пости в Instagram як ні в чому не бувало.

– Фу, це було просто жахливо. На третій чи четвертий день війни ти, кобила драна, публікуєш, що вам цікавий розбір гардеробу чи якийсь там бізнес. Я просто пам’ятаю. Я вперше в житті написала: – Яка ти конч**а, – згадує Маремуха.

Каже, буквально другого дня після цього повідомлення Регіна її заблокувала. Також зізнається, її дуже розлютило мовчання Maruv, яка прикривалася вагітністю. На той момент Маремуха також перебувала в очікуванні малюка.

Зараз дивляться – Я ж вагітна, але це мені не заважає писати, репостити. У тебе є чоловік, менеджер, велика аудиторія, тебе знають у світі. Ти одна з тих, хто може допомогти розповісти про цю біду, яка торкнулася кожного українця. Ти просто мовчиш, бо тобі, напевно, Кіркоров зателефонував і сказав: – Люба, краще мовчи, – наголосила модель. Додає, коли дізналася, що та в Києві, подумала: – Тобі не соромно? Тобі не соромно ходити тут, мовчати? – У неї я теж заблокована. Для мене це просто низько. Це не українці. Вважаю, що в тих, хто мовчить, треба забирати паспорти та взагалі сюди ні ногою. Не мають права, – сказала Маремуха. Читайте також: Виправдовувалася. Вікторія Варлей про зустріч із зрадницею Регіною Тодоренко та її чоловіком Фото: Вікторія Маремуха

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