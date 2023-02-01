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Кіркоров сказав мовчати. Маремуха висловилася про зрадницю Тодаренко та мовчунку Maruv

1 Лютого 2023, 14:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Виктория Марумуха

Модель Вікторія Маремуха висловилася про зрадницю-ведучу Регіну Тодаренко та співачку-мовчунку Maruv.

За словами Вікторії, її дуже розлютила Тодоренко на початку повномасштабної війни, яка викладала пости в Instagram як ні в чому не бувало.

– Фу, це було просто жахливо. На третій чи четвертий день війни ти, кобила драна, публікуєш, що вам цікавий розбір гардеробу чи якийсь там бізнес. Я просто пам’ятаю. Я вперше в житті написала: – Яка ти конч**а, – згадує Маремуха.

Каже, буквально другого дня після цього повідомлення Регіна її заблокувала. Також зізнається, її дуже розлютило мовчання Maruv, яка прикривалася вагітністю. На той момент Маремуха також перебувала в очікуванні малюка.

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– Я ж вагітна, але це мені не заважає писати, репостити. У тебе є чоловік, менеджер, велика аудиторія, тебе знають у світі. Ти одна з тих, хто може допомогти розповісти про цю біду, яка торкнулася кожного українця. Ти просто мовчиш, бо тобі, напевно, Кіркоров зателефонував і сказав: – Люба, краще мовчи, – наголосила модель.

Додає, коли дізналася, що та в Києві, подумала: – Тобі не соромно? Тобі не соромно ходити тут, мовчати?

– У неї я теж заблокована. Для мене це просто низько. Це не українці. Вважаю, що в тих, хто мовчить, треба забирати паспорти та взагалі сюди ні ногою. Не мають права, – сказала Маремуха.

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Фото: Вікторія Маремуха

Теги
Maruv Війна в Україні Регіна Тодоренко
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