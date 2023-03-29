Епатажна співачка Maruv продовжує мовчати про повномасштабну війну в Україні, яку розпочала РФ, проте показує, як насолоджується життям.

Так, зараз виконавиця відпочиває в Туреччині, звідки із задоволенням ділиться своїми кадрами в Instagram. Вона показує, що відвідує визначні пам’ятки Стамбула та радіє на камеру. Незадовго до цього Maruv була в Омані (Середній Схід).

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Користувачам мережі не зрозуміла така поведінка мовчуньї, адже вона жодного слова не зронила про криваві дії РФ в Україні і продовжує робити вигляд, що нічого не відбувається.

У Maruv все добре. Все одно, що в рідній країні війна.

Коли ви почнете говорити про те, що Росія вбиває ваш народ?

Гроші не пахнуть.

Ти про свій Харків забула вже.

Втекла з України, ще й, мабуть, чоловіка свого захопила!

Ховатися краще, виявляється, і мовчати. Хоча саме в Україні вона стала тим, ким стала.

І жодного повідомлення про війну! – Такі коментарі можна побачити під публікаціями Maruv.

Варто відзначити те, що гнівні коментарі під постами виконавиці просто зникають, вочевидь, їй нема чого відповісти своєму народу. До слова, свій Instagram вона почала вести на англійській мові, також її акаунт недоступний в Україні.