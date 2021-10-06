Українська телеведуча і екс-суддя шоу Україна має талант Слава Фролова стала на захист акторки Ксенії Мішиної. Славу обурив хейт на адресу новоспеченої судді.

Вона зазначила, що її спочатку теж цькували, проте згодом ті самі люди зізнавалися в любові, що було не дуже приємно.

– Як вам не соромно? Це я питаю в тих, хто влаштував цькування Ксенії Мішиної, яка пройшла кастинг і отримала роль журі в Україна має талант. Я побачила сюжет про це і не можу пройти повз. Не забути, як було нестерпно, коли на початку цькували мене, а потім гидко, коли ті самі зізнавалися в любові, – написала Фролова в Facebook.

Телеведуча зазначила, що для того, щоб бути обґрунтованим хейтером, для початку необхідно хоча б подивитися оновлене шоу.

– Прикол із “я не читав, але засуджую” ми знаємо, і боляче від того, що доводиться ділити з такими дурнями одну планету. А варто займати нішу дурнів, коли в світі стільки крутих можливостей? – продовжила вона.

Звернулася Слава і до своїх шанувальників, яким здається, що Ксенія зайняла її місце. Телеведуча зазначила, що кожна людина унікальна і у кожної свій шлях, а застрягти для неї в одному форматі – не варіант.

Також вона наголосила, що прожила багато часу в ефірах, а її здоров’я трохи просіло на майданчиках ранкових шоу.

– Круто розвиватися і змінюватися. Дозвольте мені стати скульптором, автором книг, режисером, культурним активістом. Зробити свій курс для майбутніх ведучих чи організаторів івентів, врешті-решт, стати продавцем трав і квітів… Дайте шанс новим обличчям ділитися своєю енергією, талантом і любов’ю! Саме ваша підтримка народжує зірок, які будуть сяяти яскравіше попередніх, – сказала Фролова.

Крім того, звернулася Слава і до шанувальників самого шоу, сказавши, що Україна має талант про кожного з нас, про наші мрії, це історії і долі людей.

Також вона зазначила, що щаслива, що шоу повернулося на екрани і даруватиме надію учасникам заявити про себе всьому світу.

– Ви повинні знати, що хвилюються не тільки учасники, а й ті, хто роблять УМТ. Підтримайте новий сезон і новий склад… А цей іспанський сором із хейтерством давайте роздавимо позитивом і залишимо в історії, – підсумувала Фролова.

Нагадаємо, коли телеканал СТБ оголосив суддівський склад, на Ксенію Мішину вилилася справжня хвиля хейту. Користувачі мережі писали, що акторство – це не талант.

Однак згодом сама Ксенія зрозуміла, що акторська майстерність – це невід’ємна частина кожного учасника, який представляє на сцені себе та свій номер.

Дивіться прем’єру Україна має талант 23 жовтня в 19.00 на СТБ.