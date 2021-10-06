Украинская телеведущая и экс-судья шоу Україна має талант Слава Фролова стала на защиту актрисы Ксении Мишиной. Славу возмутил хейт в адрес новоиспеченной судьи.

Она отметила, что ее вначале тоже травили, однако позже те же люди признавались в любви, что было не очень приятно.

— Как вам не стыдно? Это я спрашиваю у тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль жюри в Україна має талант. Я увидела сюжет об этом и не могу пройти мимо. Не забыть, как было невыносимо, когда в начале травили меня, а потом противно, когда те же признавались в любви, — написала Фролова в Facebook.

Телеведущая отметила, что для того, чтобы быть обоснованным хейтером, для начала необходимо хотя бы посмотреть обновленное шоу.

— Прикол с “я не читал, но осуждаю” мы знаем, и больно от того, что приходится делить с такими дураками одну планету. А стоит занимать нишу дураков, когда в мире столько крутых возможностей? — продолжила она.

Обратилась Слава и к своим поклонникам, которым кажется, что Ксения заняла ее место. Телеведущая отметила, что каждый человек уникален и у каждого свой путь, а застрять для нее в одном формате — не вариант.

Также она подчеркнула, что прожила много времени в эфирах, а ее здоровье немного просело на площадках утренних шоу.

— Круто развиваться и меняться. Позвольте мне стать скульптором, автором книг, режиссером, культурным активистом. Сделать свой курс для будущих ведущих или организаторов ивентов, в конце концов, стать продавцом трав и цветов… Дайте шанс новым лицам делиться своей энергией, талантом и любовью! Именно ваша поддержка рождает звезд, которые будут сиять ярче предыдущих, — сказала Фролова.

Кроме того, обратилась Слава и к поклонникам самого шоу, сказав, что Україна має талант о каждом из нас, о наших мечтах, это истории и судьбы людей.

Также она отметила, что счастлива, что шоу вернулось на экраны и будет дарить надежду участникам заявить о себе всему миру.

— Вы должны знать, что волнуются не только участники, но и те, кто делают УМТ. Поддержите новый сезон и новый состав… А этот испанский стыд с хейтерством давайте раздавим позитивом и оставим в истории, — подытожила Фролова.

Напомним, когда телеканал СТБ объявил судейский состав, на Ксению Мишину вылилась настоящая волна хейта. Пользователи сети писали, что актерство — это не талант.

Однако позже сама Ксения поняла, что актерское мастерство — это неотъемлемая часть каждого участника, который представляет на сцене себя и свой номер.

Смотрите премьеру Україна має талант 23 октября в 19.00 на СТБ.