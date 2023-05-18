Зрадниця Ані Лорак вирушила до Узбекистану після масових скасувань концертів у Росії. Артистці тепер не дають заробити на кривавих рублях, тому зірка почала поневірятися світом у пошуках грошей.

За заявами російських ЗМІ, концерт Лорак заплановано на 28 травня в Ташкенті. Тепер зрадниця отримуватиме гонорар в узбецьких сумах, а не в російських рублях.

Нагадаємо, що наприкінці березня концерти Лорак почали масово скасовувати в Росії – заплановані виступи в Краснодарі, Воронежі та Ростові так і не відбулися, а її тур виявився невдалим.

Співачку підозрюють у Росії в передачі коштів для ЗСУ, спираючись на слова артистки та її українське коріння. Утім, сама Лорак це заперечує – вона заявила, що від неї допомога може надходити тільки у вигляді гуманітарки, а не засобів для озброєнь.

Очевидно, що тепер вона не потрібна ні в Україні, ні в Росії, раз концерти проходять в інших країнах. У квітні Лорак відреагувала на можливе позбавлення звань і нагород від України, при цьому звинувачуючи свою рідну країну в тому, що її змусили переїхати в РФ.