Зрадниця Ані Лорак знову заговорила про рідну Україну та прокоментувала позбавлення звання народної артистки.

В інтерв’ю росЗМІ співачка вкотре звинуватила Україну у своєму переїзді до РФ. Вона продовжує вдавати, що нічого не розуміє, і що кривава війна, розв’язана Путіним, жодним чином її не стосується. Натомість дякує РФ за любов і підтримку.

– Я людина вільна, завжди знала, що Бог дав мені талант і голос для того, щоб співати в усьому світі, я ніколи не обмежувала себе… Мені просто зривали концерти, це було проплачено й організовано. Я зі своїми закликами щастя і добра не задовольняла, потрібно було, щоб я говорила щось інше, але я не могла цього робити, я ж артистка. Я змушена була виїхати, – сказала зрадниця.

Лорак зізналася, читати новини про те, що її хочуть позбавити звань в Україні – боляче і неприємно, але від цього в її житті нічого не зміниться. Цинічно додає, що “рідна країна у її душі”.

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– Вважаю, що найкраща відповідь людям, які тебе ображають, це не ображати їх у відповідь, а робити щось таке, що викликало б захоплення. Це і є відповідь… Думаю, прийде той час, коли люди проситимуть вибачення, тому що це несправедливо, – заявила зрадниця.

Понад рік в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана РФ. За весь цей час Ані Лорак не зронила жодного слова про те, як і через кого страждає її рідна країна, де також перебувають її близькі люди.

Артистка продовжує говорити, що вона “поза політикою” і твердити про те, що “любов врятує світ”.