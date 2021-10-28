У світі 28 жовтня відзначають День анімації. Дивно, однак досі існують люди, впевнені, що мультиплікація – це дитяча сфера, а робота тут вкрита марципанами та яскравими метеликами. Але на практиці все далеко не так. Це величезний світовий бізнес, ринок, який стрімко розвивається, та не надто приязно зустрічає нових гравців.

Факти ICTV розпитали режисера анімаційних фільмів Олега Маламужа щодо того, як влаштований анімаційний ринок в Україні та світі, та чому варто ходити на мультфільми від вітчизняного виробника.

Він порівняв випуск одного повнометражного мультфільму зі складанням автомобіля та виготовленням ракети, оскільки у цьому задіяні складні процеси, та сотні, якщо не тисячі людей.

– Над створенням мультфільму Руслан та Людмила працювали близько 300 людей, а над Мавкою працюватиме ще більше. І це маленькі команди, адже над американськими блокбастерами працюють близько 1,5 тис. співробітників, – зауважив режисер.

За його словами, щоб створити анімацію для мультфільму, необхідно залучити людей із десятка професій.

Вартість мультфільму

Виробництво повного метра – задоволення мало того, що задовге (5-8 років в Україні, 5-6 років у США), воно ще й дуже затратне.

Одна хвилина мультфільму Вкрадена Принцеса в Україні коштує $50 тис. Якщо взяти диснеївські фільми, то у них хвилина мультфільму коштує від $1 млн.

Як відбувається підготовка аніматора

– Якщо це проект на кшталт Мавки, то ми беремо лише тих, хто мав досвід, і відучився на американських курсах диснеївської стилістики. На середні позиції, скажімо, аніматора масовок, можна взяти після наших курсів в Україні, – пояснив Олег Маламуж.

Режисер говорить, що у розумінні звичайних людей аніматор – це співробітник, який робить усе. Однак там ролі розподілені дещо інакше.

– На великому виробництві це 10 різних професій. Наприклад, людина може займатися лише створенням волосся, робити зачіски героям. Для глядачів він аніматор, але це окрема професія, яка називається грумер, – розповів Маламуж.

Скільки заробляють аніматори

– У нас середня зарплата близько $1 тис. Може бути більшою, а може – й меншою. Це залежить від складності проекту, а також від того, наскільки унікальна професія. За кордоном планка піднімається. Якщо це Англія, то там дорожче, але там і витрат у людини більше. Хоча ти більше заробиш, але водночас ти більше витрачаєш на їжу, житло тощо, – наголосив режисер.

Затребуваність українських мультфільмів у світі

Загалом ситуацію можна описати один реченням: навчилися робити, однак не вміємо продавати. Локальним студіям дуже складно конкурувати у світі з такими гігантами, як Disney. Американська компанія вкладає мільйони у промо, має свій майданчик для реалізації (Disney+). Українські студії навіть сотої частини такого бюджету не мають для маркетингового просування. Хоча якість, графіка, сюжети наших мультфільмів не так вже й поступаються американським.

– Я вважаю, що ще на старті проекту, коли закладається бюджет, потрібно виділяти серйозні гроші саме на маркетинг, – зізнався Маламуж.

За його словами, у нас продюсери набувають лише першого досвіду на світовій арені. Американці чудово знають, як зробити, і скільки витратити, щоб про фільм говорив увесь світ. А українські продюсери поки що навчаються цього, водночас не маючи тих бюджетів.

Також режисер констатував, що деякі ринки себе дуже захищають. Зокрема йдеться про Китай, адже там не хочуть, щоби іноземні фільми заходили в прокат.

– Із мультфільмом Вкрадена принцеса: Руслан та Людмила нам вдалося зайти в кінотеатри в Китаї. То був перший український проект, який зайшов на китайський ринок. Також це був перший проект, який зайшов на індійський ринок, – розповів Олег Маламуж.

Крім того, він згадав, що тоді йому написала сценаристка з Індії, яка вельми схвально відгукнулася про мультфільм.

– Для них це дуже схоже на Disney, – додав режисер.

За його словами, у найближчі 10 років український анімаційний ринок тільки зростатиме та розвиватиметься. Поки що у цій сфері досі існує суттєвий брак кадрів, проте щороку їх більшає. Тож якщо хтось іще не визначився з професією або хоче знайти для себе нове ремесло, то welcome.

– Я сподіваюся, що ми доростемо до 10 тис. фахівців, а це дозволить робити втричі-вчетверо більше анімації, – вважає режисер.

Як стати аніматором

Загалом, щоб прийти спеціалістом у цю індустрію на навчання, доведеться витратити від двох місяців до двох із половиною років, проходячи здебільшого спеціалізовані курси. Краще починати з 2D, а потім переходити до більш складних технологій.

За словами Олега Маламужа, необов’язково вирушати за вищою освітою, достатньо якісних курсів. Адже важливо пам’ятати, що роботодавці передусім дивляться на ваше портфоліо, а не на те, де ви цьому навчилися.

– Я зараз можу виступити промоутером, бо є деканом анімаційного спрямування в онлайн-інституті Projector. Наші студенти зараз працюють у багатьох українських студіях і за кордоном, – поділився режисер.