Українське кіновиробництво вже давно встигло зарекомендувати себе на весь світ. Однак не тільки фільмами глядачі насолоджуються. До Міжнародного дня анімації ми підготували ТОП українських мультфільмів, які люблять як дорослі, так і молодші цінителі мультиплікації.

1. Острів скарбів (1988)

Справжній діамант українського кіновиробництва. Пригодницька історія про піратів не залишає байдужими ані дорослих, ані дітей. Завдяки яскравості й гротескності героїв легко запам’ятати, а їхні “коронні фрази” цитують досі. Крім мультяшної складової в картині присутні музичні номери, зняті зі справжніми акторами. Екранізація роману Роберта Стівенсона вийшла настільки успішною, що її транслювали в Ізраїлі, США, Канаді, Австралії, а також у країнах Європи та Азії.

2. Мавка. Лісова пісня (2022)

Хоча мультфільм офіційно ще не вийшов, однак уже був тепло прийнятий західною пресою, зокрема The Walt Disney Company і безліччю інших студій, які відзначили унікальність головної героїні, високу якість візуальних матеріалів і величезний міжнародний потенціал проекту.

За сюжетом Мавка — душа Лісу та його Берегиня — закохується в людину, талановитого музику Лукаша, й опиняється перед складним вибором: кохання чи її обов’язок перед лісом. Можна сміливо сказати, що Мавка — це українська версія принцеси Disney.

3. Пригоди капітана Врунгеля (1979)

Ще один шедевр від української студії Київнаукфільм і того ж режисера Острова скарбів Давида Черкаського. Весела оповідь про неймовірні пригоди капітана Врунгеля, його старшого помічника Лома і матроса Фукса, які влаштували кругосвітню подорож на яхті, нікого не залишить байдужим. Очікувано, мультфільм став лауреатом міжнародних премій і улюбленцем мільйонів глядачів.

4. Лікар Айболить (1984-1985)

І знову Давид Черкаський. Ця казка про доброго і самовідданого лікаря, який лікує хворих звірів, часто сам ризикуючи життям, сьогодні актуальна як ніколи. В Лікарі Айболиті слід відзначити гумор і, звичайно, приголомшливу музику композитора Григорія Фіртіча – вона, не побоюся цього слова, просто геніальна.

В цілому можна сказати, що цей чудовий мультфільм є хорошим і добрим “стьобом” над творами дідуся Корнія Чуковського.

5. Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

За перші вихідні картина зібрала понад 21 млн грн, обігнавши диснеївський хіт Коко. Такий потужний успіх привернув увагу до української анімації як всередині країни, так і за кордоном. Так, вітчизняний мультфільм увійшов до трійки найуспішніших анімаційних релізів цього року в Туреччині, зібравши за перші вихідні прокату понад $157 тис. Всього мультфільм проданий більш ніж у 50 країн світу, включно з країнами Європи, Азії та Латинської Америки.

Влітку прем’єрні покази Викраденої принцеси заплановані в Ізраїлі, Китаї, Кореї, Польщі та Естонії. Це хороший розважальний дитячий мультфільм, досить веселий. Зроблений на дуже високому рівні, не гірше за Disney, а якщо врахувати, в якому стані й де перебуває зараз український анімаційний кіноринок, то навіть перевершує його.

6. Микита Кожум’яка (2016)

Дитя повнометражної української 3D-анімації. Мультфільм лише опосередковано ґрунтується на народних казках, і продовжує історію в незвіданому ключі, щоб усунути з розповіді передбачувані елементи та забезпечити аніматорам безмежний простір для творчих можливостей. Команда творців змогла вигадати насправді цікаву історію, не позбавлену логічних недоліків.

Автори створили привабливий, трохи вторинний та наївний мультфільм, який підкорює аудиторію добротою та щирістю. Через нехитру, загалом, казку, вдалося донести до дітей серйозні та важливі меседжі про віру у свої сили, “які не тільки в руках, а й у серці”. А ще, звичайно, про віру в торжество добра, дружбу, вірність, відданість та довіру.

7. Клара та чарівний дракон (2019)

Сюжет розгортається у казковому місті, де мешкає мила дівчинка Клара. Вона знайомиться з маленьким чарівним драконом, який випадково опинився в їхньому світі й якому загрожує небезпека. На друзів чекають цікаві пригоди та труднощі. Але, як буває у казках, добро обов’язково перемагає зло. Мультфільм легкий, із простим сюжетом, але від того й гарний. Яскравий, барвистий, музичний і буде гарно сприйнятий дітьми будь-якого віку.

Які хочеться зробити висновки? Українська анімація останнім часом активно розвивається. Є проекти вдалі, як-от Руслан і Людмила, а є не дуже. Основна проблема криється в сценаріях середньої якості, які, зрозуміло, конкурувати з голлівудськими проектами просто не можуть. Та й економія в бюджеті теж дає про себе знати. Однак є сподівання на Мавку в 2022-му році.

Також у нас дуже багато талановитих інді-аніматорів і сторітелерів. Варто тільки поглянути на фестиваль актуальної анімації та медіа-мистецтва LINOLEUM. Проекти, які можна там зустріти, просто вражають. І завдяки цьому віриш, що за українською анімацією майбутнє. Потрібно лише просувати це в маси і тоді у світі анімації ми будемо гідними конкурентами топових студій.