В мире 28 октября отмечают День анимации. Странно, но все еще существуют люди, уверенные, что мультипликация — это детская сфера, а работа в ней усыпана марципанами и яркими бабочками. Однако на практике это даже близко не так. Это огромный мировой бизнес, рынок которого стремительно развивается, но не особо приветливо встречает новых игроков.

Факты ICTV расспросили режиссера анимационных фильмов Олега Маламужа о том, как устроен анимационный рынок в Украине и мире, и почему стоит ходить на мультфильмы отечественного производителя.

Он сравнил выпуск одного полнометражного мультфильма со сборкой автомобиля и изготовлением ракеты, так как в этом задействованы сложные процессы, и сотни, если не тысячи людей.

— Над созданием мультфильма Руслан и Людмила работали около 300 человек, а над Мавкой трудится еще больше. И это маленькие команды, ведь над американскими блокбастерами трудятся около 1,5 тыс. сотрудников, — отметил режиссер.

По его словам, чтобы создать анимацию для мультфильма, необходимо привлечь людей из десятка профессий.

Стоимость мультфильма

Производство полного метра — удовольствие мало того, что очень длительное (5-8 лет в Украине, 5-6 лет в США), оно еще и весьма затратное.

Одна минута мультфильма Украденная Принцесса в Украине стоит $50 тыс. Если брать во внимание диснеевские фильмы, то у них минута мультфильма стоит от $1 млн.

Как проходит подготовка аниматора

— Если это проект по типу Мавки, то мы берем только тех, у кого был опыт, и он отучился на американских курсах диснеевской стилистики. На средние позиции, скажем, аниматора массовок, можно взять после наших курсов в Украине, — пояснил Олег Маламуж.

Режиссер говорит, что в понимании обычных людей аниматор — это человек, который делает все. Однако там роли распределены несколько иначе.

— На большом производстве это 10 разных профессий. Например, человек может заниматься только созданием волос, делать прически героям. Для зрителей он аниматор, но это отдельная профессия, которая называется грумер, — рассказал Маламуж.

Сколько зарабатывают аниматоры

— У нас средняя зарплата около $1 тыс. Может быть больше, а может — и меньше. Это зависит от сложности проекта, а также от того, насколько уникальна профессия. За рубежом планка поднимается. Если это Англия, то там дороже, но там и затрат у человека больше. Хотя ты больше заработаешь, но при этом ты больше тратишь на еду, жилье и т.д., — констатировал режиссер.

Востребованность украинских мультфильмов в мире

В общем ситуацию можно описать одним предложением: научились делать, но не умеем продавать. Локальным студиям крайне сложно конкурировать в мире с такими гигантами, как Disney. Американская компания вкладывает миллионы в промо, имеет свою площадку для реализации (Disney+). У украинских студий даже сотой части такого бюджета нет для маркетингового продвижения. Хотя качество, графика, сюжеты наших мультфильмов не так уж и уступают американским.

— Я считаю, что еще на старте проекта, когда закладывается бюджет, нужно выделять серьезные деньги именно на маркетинг, — подчеркнул Маламуж.

По его словам, у нас продюсеры получают только первый опыт на мировой арене. Американцы прекрасно знают, как сделать, и сколько потратить, чтобы о фильме говорил весь мир. А украинские продюсеры пока только учатся этому, при этом не имея тех бюджетов.

Также режиссер обратил внимание, что некоторые рынки себя очень защищают. В частности речь о Китае, ведь там не хотят, чтобы иностранные фильмы заходили в прокат.

— С мультфильмом Украденная принцесса: Руслан и Людмила у нас получилось зайти в кинотеатры в Китае. Это был первый украинский проект, который зашел на китайский рынок. Также это был первый проект, который зашел на индийский рынок, — рассказал Олег Маламуж.

Кроме того, он упомянул, что тогда ему написала сценаристка из Индии, которая очень хвалебно откликнулась о мультфильме.

— Для них это очень похоже на Disney, — добавил режиссер.

По словам Маламужа, в ближайшие 10 лет украинский анимационный рынок будет только расти и развиваться. Пока в этой сфере все еще есть существенный недостаток кадров, однако ежегодно специалистов становится больше. Поэтому если кто-то еще не определился с профессией или хочется найти для себя новое ремесло, то welcome.

— Я надеюсь, что мы дорастем до 10 тыс. специалистов, а это позволит делать в 3-4 раза больше анимации, — признался режиссер.

Как стать аниматором

В целом, чтобы прийти специалистом в эту индустрию, на обучение придется потратить от двух месяцев до двух с половиной лет, проходя в основном специализированные курсы. Лучше начинать с 2D, а затем уже переходить к более сложным технологиям.

По словам Олега Маламужа, необязательно отправляться за высшим образованием, достаточно качественных курсов. Ведь важно помнить, что работодатели в первую очередь смотрят на ваше портфолио, а не на то, где вы этому научились.