Американський актор Бен Стіллер розповів про свій шок від того, що відбувається в Україні. Він додав, що руйнування у містах набагато масштабніші, ніж сцени з фільмів.

Про це актор розповів в інтерв’ю ВВС після відвідування Львова, Ірпеня, селища Макарів та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

– Я вперше приїжджаю до зони конфлікту. Це справді дивно – на Заході країни ви не відчуваєте війни, за винятком комендантського часу. У Львові люди намагаються повернутися до нормального життя щосили, – розповів про свій візит Стіллер.

Режисер додав, що з наближенням до Києва почав помічати блокпости та руйнування, які набагато масштабніші за сцени з бойовиків.

Зараз дивляться

– Я актор, тому перше, про що думаю: О, це схоже на фільм. Але масштаб цього ще більший, і це відбувається в реальному житті, тож це дійсно засмучує, – запевняє Бен.

Його здивувало те, що кияни намагаються жити своє звичайне життя. Проте мешканці столиці знають, що будь-якої миті війна може повернутися в серце України.

Нагадаємо, Стіллер присвятив своє життя не лише світові кіно, а й питанням глобального масштабу. З 2016 року він є послом Верховного комісара ООН у справах біженців.