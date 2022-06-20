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Бен Стіллер відвідав Макарів і прогулявся центром Києва

20 Червня 2022, 12:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бен Стіллер відвідав Макарів і прогулявся центром Києва
Джерело: Depositphotos

До селища міського типу Макарів (Київська область) приїхав голлівудський актор Бен Стіллер.

Крім того, Бен Стіллер прогулявся центром Києва. Фото з голлівудською зіркою з’явилися в Instagram.

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З якою метою Бен Стіллер приїхав в Україну, невідомо. Раніше посла доброї волі ООН помітили у Львові. Зірка фільму Ніч у музеї прогулявся центральною площею біля пам’ятника Тарасу Шевченку, розмовляючи з кимось по телефону. Відео з голлівудською зіркою опублікували в TikTok.

До цього Бен Стіллер був у Польщі. Управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило, що актор приїхав на кордон зустрітись із українськими біженцями. Яка у нього місія у Львові та Макарові – наразі невідомо.

Варто зазначити, що це не перша зірка світового рівня, яка приїжджає до України під час повномасштабної війни з РФ. Раніше до нашої країни приїжджала акторка Анджеліна Джолі, неодноразово був актор Шон Пенн і кінорежисер Кері Фукунага.

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