Американский актер Бен Стиллер рассказал о своем шоке от происходящего в Украине. Он добавил, что разрушения в городах намного масштабнее, чем сцены из фильмов.

Об этом актер рассказал в интервью BBC после посещения Львова, Ирпеня, поселка Макаров и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Я впервые приезжаю в зону конфликта. Это действительно странно — на Западе страны вы не чувствуете войну, за исключением комендантского часа. Во Львове люди пытаются вернуться к нормальной жизни изо все сил, — рассказал о своем визите Стиллер.

Режиссер добавил, что с приближением к Киеву начал замечать блокпосты и разрушения, которые намного масштабнее сцен из боевиков.

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— Я актер, поэтому первое, о чем я думаю: О, это похоже на фильм. Но масштаб этого еще больше, и это происходит в реальной жизни, так что это действительно огорчает, — уверяет Бен.

Его удивило то, что киевляне пытаются жить свою обычную жизнь. Однако жители столицы знают, что в любой момент война может вернуться в сердце Украины.

Стиллер посвятил свою жизнь не только миру кино, но и вопросам глобального масштаба. С 2016 года он является послом Верховного комиссара ООН по делам беженцев.