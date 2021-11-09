На телеканале СТБ снимают 12-й сезон романтического реалити Холостяк. Проект продолжается уже 12 лет, но все еще не теряет своей актуальности и популярности.

За 12 лет реалити повидало много разных историй — как скандальных, так и счастливых. Факты ICTV предлагают проголосовать за самого лучшего холостяка за все 11 сезонов. А также можете просмотреть, как сложились судьбы главных героев проекта.

Первый сезон реалити Холостяк — Макс Чмерковский

Первым украинским Холостяком в 2011 году стал хореограф и танцор Макс Чмерковский, который проживает в США.

После реалити он так и не построил отношения с победительницей Александрой Шульгиной.

В 2012 году он начал встречаться с танцовщицей Петой Маргатройд. Пара периодически разрывала отношения. В эти периоды Макс заводил непродолжительные романы. Однако по итогу он таки женился на Пете.

4 января 2017 года у пары родился сын Шэй Александер. 8 июля того же года пара сыграла свадьбу. Торжество проходило в замке Oheka Castle на острове Лонг-Айленд.

Второй сезон реалити Холостяк — Фрэнсис Александр Мэтью Романов

Во втором сезоне в 2012 году главным героем стал потомок царской династии Романовых Фрэнсис Александр Мэтью Романов. Несмотря на то, что он британец, Фрэнсис проживает в Антибе (Франция).

В настоящее время экс-Холостяк работает персональным тренером и нутрициологом.

В финале реалити он выбрал Елену Ряснову из Запорожья и даже переехал ради нее в Украину. После шоу пара поженилась, однако брак продлился всего полтора года. По его словам, в их отношениях было больше дружбы, чем любви.

Фрэнсис не очень активен в соцсетях и медиа, поэтому об его личной жизни известно мало. Однако в Instagram он не публикует фото со своей второй половинкой, а на его руке до сих пор нет кольца.

Третий сезон реалити Холостяк — Андрей Искорнев

В 2013 году главным героем стал российский пластический хирург. В финале шоу он выбрал Анну Козырь. Однако крепкие отношения они так и не построили. К слову, Анна в 2019 году уже вышла замуж.

Чуть более серьезные отношения молодому человеку удалось построить с другой участницей телепроекта – Яной Станишевской. Девушка забеременела, и Андрей с радостью ждал появления малыша. Однако случилась трагедия — Яна потеряла ребенка. Поддерживала его в тот сложный момент Ирина Скорикова, которая не скрывала своей симпатии к Андрею. В итоге у них завязались отношения, но и с этой участницей Холостяка Андрей расстался спустя какое-то время.

Сейчас Андрей Искорнев продолжает строить успешную карьеру в пластической хирургии, путешествовать и появляться на светских мероприятиях. Однако официально он так и не женился.

Четвертый сезон реалити Холостяк — Константин Евтушенко

В третьем сезоне Холостяком стал бизнесмен Константин Евтушенко. В финале он выбрал Анну Селюкову. Однако спустя несколько месяцев отношений они разошлись.

В настоящее время Константин женат на олимпийской чемпионке по семиборью Наталье Добринской. Они познакомились благодаря спорту в Болгарии. В это время Константин получил предложение относительно участия в Холостяке. Поэтому их отношения отсрочились. Однако в результате пара таки поженилась. Сейчас они счастливы в браке и воспитывают троих детей.

Пятый сезон реалити Холостяк — Сергей Мельник

Украинский футболист Сергей Мельник стал пятым Холостяком. В финале реалити он выбрал Марину Кищук. Пара некоторое время была в отношениях. Однако, когда Мельник подписал контракт с иностранным клубом и перебрался за границу, он расстался с Мариной.

И если девушка уже вышла замуж, то Сергей все еще пребывает в статусе холостяка.

Шестой сезон реалити Холостяк — Иракли Макацария

Грузинский шоумен Иракли Макацария стал главным героем проекта Холостяк в шестом сезоне. Его избранницей была Алена Лесык. Ираклий пребывал с ней в отношениях девять месяцев, но в итоге пара распалась. Девушка еще в 2015 году вышла замуж, а вот Иракли Макацария долго оставался в статусе завидного холостяка.

Не так давно шоумен показал свою новую возлюбленную — 19-летнюю Елизавету.

Седьмой сезон реалити Холостяк — Дмитрий Черкасов

Пловец Дмитрий Черкасов стал седьмым мужчиной, который хотел построить отношения на реалити. Спойлер — у него это не получилось.

Дмитрий Черкасов и Лидия Немченко, которую он выбрал в финале проекта, разошлись еще до выхода на экраны последнего эпизода.

Потом Дмитрий женился, но его история любви прошла немало испытаний.

После проекта он получал много писем, но заинтересовало его только одно — от будущей жены Александры. Он влюбился в девушку, однако была сложность. На тот момент Александра воспитывала сына, который родился в предыдущем браке. Черкасов переживал, что не найдет общий язык с мальчиком. Впрочем, все произошло с точностью да наоборот. Со временем Тимофей даже стал называть Дмитрия папой.

Вскоре Черкасов сделал предложение Александре.

Свадьба состоялась в 2018 году, а медовый месяц супруги провели в Таиланде.

Когда пара вернулась в Украину, то сразу начала планировать пополнение в семье. Вскоре Саша забеременела. Пара жила с родителями Дмитрия. Но, пока пловец был на соревнованиях, его мать выгнала невестку из дома. Потом Черкасов признал, что родители его воспринимали только как источник дохода, хотя в деньгах они не нуждами благодаря налаженному бизнесу. В результате спортсмен прекратил с ними общение и уволил отца с должности своего менеджера.

В данный момент пара счастлива в браке и воспитывает двух сыновей.

Восьмой сезон реалити Холостяк — Рожден Ануси

Восьмым Холостяком стал певец Рожден Ануси, который в финале выбрал Иванну Гончарук. Однако их отношения продлились всего несколько месяцев. В 2021 году девушка вышла замуж за Павла Забокрицкого в Грузии.

А вот Рожден все еще не попрощался со статусом холостяка.

Девятый сезон реалити Холостяк — Никита Добрынин

Пожалуй, это самый успешный сезон проекта, ведь Никита Добрынин и победительница Даша Квиткова счастливы в браке. Пара не так уж и долго встречалась, а в 2020 году узаконила свои отношения. Не успели поклонники порадоваться свадьбе, как пара объявила, что ждет пополнения. 13 июля 2021 года у Никиты и Даши родился первенец Лев.

Сейчас они развивают дальше свои соцсети, путешествуют и наслаждаются ролью родителей.

Десятый сезон реалити Холостяк — Макс Михайлюк

В финале проекта Макс Михайлюк выбрал гимнастку Дашу Ульянову. Однако отношения у них не сложились. Причем за их скандальным расставанием наблюдала вся страна. Дело в том, что еще на проекте у Макса был секс с другой участницей.

Михайлюк недолго переживал по этому поводу. Вскоре он начал встречаться с моделью Дарьей Хлистун. По итогу пара поженилась, а недавно у них родился первенец.

Одиннадцатый сезон реалити Холостяк — Михаил Заливко

В последнем сезоне реалити Холостяком был харьковский бизнесмен Михаил Заливако. В финале он вручил кольцо модели и турагенту Анне Богдан. Пара уже год вместе. Они часто путешествуют и делятся романтическими фотографиями в соцсетях.