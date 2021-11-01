Телеканал СТБ розпочав зйомки нового сезону романтичного реаліті Холостяк.

– 12 сезону проекту Холостяк бути! 26 жовтня розпочалися зйомки 12-го сезону проекту, – зазначили творці реаліті.

Також творці реаліті поцікавилися у користувачів мережі, хто стане головним героєм нового сезону.

Тут думки вкрай розділилися. Дуже часто користувачі писали, що час знайти кохання ведучому МайстерШеф Ектору Хіменес-Браво. До речі, він зі свого боку зробив пост в Instagram, в якому розповів про ставлення до цього проекту.

– Мені подобається у проекті, що дівчата показують себе одразу в багатьох ситуаціях. Ви пізнаєте одне одного у прискореному режимі. Так сталося, що з моїм ритмом життя, я витратив би на пізнання дівчини в 10-15 разів більше часу і, найголовніше, ризикував би так і не пізнати її. З моєю медійністю рідко вдається знаходити щирих людей, це ціна, яку я плачу, – поділився Ектор.

Тому шеф-кухар не проти вирушити будувати кохання на очах у мільйонів глядачів.

Також багатьом шанувальникам реаліті дуже сподобався бізнесмен Олексій Тригубенко, який намагався підкорити серце Ксенії Мішиної у першому сезоні Холостячки. Шанувальникам реаліті Льоша одразу сподобався своєю спокійною вдачею і чемною поведінкою. Коли у фіналі Ксенія його не обрала, користувачі мережі завалили СТБ коментарями про те, що Тригубенко має стати наступним холостяком. Якщо звернути увагу на соціальні мережі Олексія, то він досі залишається самотнім.

Крім того, лідерами за кількістю коментарів точно можна назвати блогерів Антона Птушкіна та Олексія Дурнєва. Птушкін підкорив серця дівчат ще тоді, коли був ведучим шоу Орел і Решка. Інтелігентний хлопець із гарним почуттям гумору досі викликає величезний інтерес, ба більше, поки що його серце вільне. Також і блогер Олексій Дурнєв подобається дівчатам своєю харизмою та прямолінійністю. Поки що він жодного разу не виступав публічно із заявами, що в нього хтось є.

Чомусь ну дуже багато коментарів було про Артема Мілевського. Хоча поки що під питанням взагалі, чи він самотній. Раніше футболіст зробив пост у Instagram, в якому підігрів інтерес, мовляв, чи бути йому новим холостяком.

Оскільки СТБ досить серйозно ставиться до зйомок, то навряд чи йому хтось дозволив би про це так відкрито говорити.

Також на сторінку СТБ завітали і фани ФК Динамо, яким не подобається, що серце їхнього улюбленця Миколи Шапаренка досі вільне. До речі, більшість його колег або одружені, або мають стабільні та довготривалі стосунки.

Також чимало уваги прикуто до олімпійського чемпіона та народного депутата Жана Беленюка. Згідно з його соцмережами, коханої дівчини в його житті немає. Це логічно, адже перед цим він багато часу присвячував тренуванням, щоб влітку таки вибороти золоту медаль на Олімпійських іграх. А тепер можна подумати й про особисте життя.

Один коментар стосувався навіть одіозного нардепа Іллі Киви.

Також український шоу-бізнес нещодавно поповнився двома новими холостяками. Йдеться про Позитива і Dzidzio, які розлучилися зі своїми другими половинками. Прикметно, що обидва артисти були зі своїми екс-дружинами ще з юнацьких років, проте згодом вирішили піти своїми шляхами. Тому тепер вони у статусі завидних холостяків.

Українське суспільство загалом рясніє тими, хто теоретично може стати головним героєм цього реаліті. Наприклад, співак Melovin. Влітку артист зробив камінг-аут та зізнався у своїй бісексуальності. Тому на шоу можуть прийти як дівчата, так і хлопці. Такий формат став би точно гостреньким для українського ТБ. Так зробили в Австралії, там головною героїнею стала бісексуалка Брук Блуртон.

Факти ICTV створили голосування із кандидатурами тих чоловіків, які теоретично можуть стати головними героями реаліті Холостяк.