Головний убір – невід’ємна річ у гардеробі кожного незалежно від пори року. У сонце та спеку він особливо необхідний, не тільки, щоб захистити вас від палючих променів, а й розбавити образ у цілому.

Правильно підібраний головний убір – запорука гарного настрою. Адже на нього, як ми знаємо, впливає будь-яка річ, що личить його власнику.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися, як обрати капелюх за типом обличчя.

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Перше, що необхідно знати при виборі головного убору – якої форми ваше обличчя. Виділяють сім типів – овальне, кругле, прямокутне, квадратне, трикутне, грушоподібне, змішане.

Щоб дізнатися, яка форма ваша – необхідно зробити чотири виміри: ширина чола, ширина обличчя, довжина підборідної лінії, довжина обличчя.

Для овального типу обличчя Юлія рекомендує практично всі види капелюхів, крім високих та з бомбонами, оскільки вони візуально подовжують обличчя.

– Головне завдання візуально не подовжувати обличчя. збалансувавши його довжину та ширину, – наголосила стиліст.

Власницям прямокутного типу обличчя підійдуть кашкети, кепки, закруглені шапки з об’ємними вилогами, капелюхи з широкими полями. Уникайте обтислих шапок.

Головне завдання – візуально не витягувати обличчя та збалансувати форму.

Для круглої форми обличчя підійдуть високі капелюхи з об’ємними краями чи вертикальними візерунками. Головне – подовжити і зробити обличчя стрункішим.

Якщо у вас квадратний тип обличчя, стиліст рекомендує звернути увагу на капелюхи із закругленими полями, великі солом’яні капелюхи та кепі. Головне – пом’якшити риси обличчя.

Власницям трикутної форми потрібно збалансувати великий лоб і невелике підборіддя. Відповідно, підбираємо капелюх так, щоб він закривав лоб і додавав об’єм підборіддю.

Юлія рекомендує звернути увагу на асиметричні капелюхи з невеликими полями, берети з асиметричною посадкою, капелюхи з низькою посадкою, кепі.

Завдання для грушоподібної форми обличчя – візуально розширити лоб. Слід звернути увагу на федора та солом’яні капелюхи з асиметричними полями.

Для змішаного типу найважливіше звернути увагу на асиметричну частину свого обличчя та, відповідно, застосовувати стилістичні корекційні методи.

Стиліст наголосила, що при виборі капелюха також слід звертати увагу на колір шкіри, волосся, очей. Все це разом у гармонії створює ваш унікальний вигляд.