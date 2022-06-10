Головні убори актуальні будь-якої пори року. Вони здатні повністю змінити образ, перетворивши навіть найбільш базовий – на оригінальний і стильний.

У спекотний період цей предмет гардеробу не тільки надає шарму, а й рятує від палаючого сонця. Факти ICTV разом із персональним стилістом Анною Ткаченко розібралися, які капелюхи модні влітку 2022, з чим їх носити, та показали ідеї стильних образів. Дивіться в матеріалі.

Один із трендів задали представники України на Євробаченні 2022, гурт Kalush Orchestra. Після нашої перемоги на міжнародному конкурсі всі захотіли собі панаму “як у Калуша”, а саме – фронтмена колективу Олега Псюка.

Зараз дивляться

Рожевий головний убір – чудовий акцент для повсякденного образу в спортивному стилі чи для кежуал-луку з джинсами. Можна навіть пограти в комбінації з легкими сукнями вільного крою та рибальськими босоніжками.

Ще один “привіт” зі спорту – бейсболка чи кепка. Її універсальність важко переоцінити, ось кілька ідей від стиліста:

з брючним костюмом оверсайз;

зі світшотом та велосипедками;

із штанами та майкою-алкоголічкою;

палаццо та вільною сорочкою;

джинсовою спідницею-міді та топом.

Анна зазначає, наразі бренди пропонують багато кепок із національною символікою чи коротким написом. Це чудовий спосіб заявити про свою патріотичну позицію.

Бандана також перекочувала до нас із минулих сезонів. Її можна зав’язувати і як хустку – це додасть образу етнічних мотивів, відсилання до наших улюблених бабусь.

– У такий аутфіт просяться прості форми без вигадливого крою та важкого оздоблення: речі з легкого льону, тонкої бавовни, звичного деніму, – зазначила стиліст.

Солом’яні канотьє стали літньою класикою. Такий капелюшок підійде, наприклад, до пікніка на траві чи прогулянки біля водойми. Йдеться про активність за містом та відпочинок.

– Одягати канотьє до робочого образу у межах мегаполісу недоречно. А ось із романтичними сукнями, елегантними спідницями та кокетливими топами – те, що потрібно, – наголосила Анна.

Головний убір, який виділить тебе з натовпу – безкозирка чи капелюх юнги. Його світові модники перейняли з уніформи моряків. Зараз такий аксесуар стане в пару з сарафанами, оверсайз сорочками та костюмами з льону.

Раніше ми писали, що має бути в базовому гардеробі на літо 2022. Персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV, що таке капсульний гардероб, а також сказала, що слід купити з верхнього одягу, нижнього, взуття та аксесуарів.