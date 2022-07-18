Головной убор — неотъемлемая вещь в гардеробе каждого вне зависимости от времени года. В солнцепек и жару он особо необходим, не только, чтобы защитить вас от палящих лучей, но и разбавить образ в целом.

Правильно подобранный головной убор — залог хорошего настроения. Ведь на него, как мы знаем, влияет любая вещь, подходящая его обладателю.

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Юлией Крыжалко разобрались, как выбрать шляпу по типу лица.

Сейчас смотрят

Первое, что необходимо знать при выборе головного убора — какой формы ваше лицо. Выделяют семь типов — овальное, круглое, прямоугольное, квадратное, треугольное, грушевидное, смешанное.

Чтобы узнать, какая форма ваша — необходимо сделать четыре замера: ширина лба, ширина лица, длина подбородочной линии, длина лица.

Для овального типа лица Юлия рекомендует практически все виды шляп, кроме высоких и с бомбонами, поскольку они визуально удлиняют лицо.

— Главная задача визуально не удлинять лицо. сбалансировав его длину и ширину, — подчеркнула стилист.

Обладательницам прямоугольного типа лица подойдут фуражки, кепки, закругленные шапки с объемными вылогами, шляпы с широкими полями. Избегайте обтянутых шапок.

Главное задание — зрительно не вытягивать лицо и сбалансировать форму.

Для круглой формы лица подойдут высокие шляпы с объемными краями или с вертикальными узорами. Главное — выдлинить и сделать лицо более стройным.

Если у вас квадратный тип лица, стилист рекомендует обратить внимание на шляпы с закругленими полями, большие соломенные шляпы и кепи. Главное — смягчить черты лица.

Обладательницам треугольной формы необходимо сбалансировать массивный лоб и маленький подбородок. Соответственно, подбираем шляпу так, чтобы она закрывала лоб и добавляла объем подбородку.

Юлия рекомендует обратить внимание на ассиметричные шляпы с небольшими полями, береты с ассиметричной посадкой, соломенные шляпы с низкой посадкой, кепи.

Задача для грушевидной формы лица — зрительно расширить лоб. Следует обратить внимание на федора и соломенные шляпы с асимметричными полями.

Для смешанного типа важнее всего обратить внимание на асимметричную часть своего лица и, соответственно, применять стилистические коррекционные методы.

Стилист подчеркнула, что при выборе шляпы также следует обращать внимание на цвет своей кожи, волос, глаз. Все это вместе в гармонии создает ваш уникальный вид.