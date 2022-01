Співачка та фіналістка нацвідбору на Євробачення 2022 від України Аліна Паш запідозрила Kalush Orchestra у плагіаті. Такі історії в шоу-бізнесі не рідкість, хоч і довести це дуже складно.

Часто буває відчуття, прослуховуючи нову пісню, що ти вже десь її чув. Деколи селебріті захоплюються творчістю своїх улюблених виконавців, самі того не помічаючи, і копіюють мотиви їхніх композицій. Факти ICTV вирішили згадати топ скандалів із плагіатом та поділитися з вами.

Аліна Паш vs Kalush Orchestra

Мабуть, почнемо з найсвіжішого – Аліна Паш звинуватила гурт Kalush у плагіаті. Нібито колектив запозичив партію з контрабасом із треку артистки Bosorkanya для своєї колядки.

Варто зазначити, що саунд-продюсер щедрівки Стас Чорний визнав схожість, зазначивши, що це сталося випадково. Також він пообіцяв замінити партію до офіційного релізу, який відбудеться в 2023 році.

The Vendettas vs Maneskin

У 2021 році переможців Євробачення – рок-гурт Maneskin звинуватив у плагіаті гурт The Vendettas. Тоді учасник колективу Йоріса Ліссенса сказав, що пісня Maneskin Zitti E Buoni схожа на його You want it, you got it, яку він записав ще в 1994 році.

До речі, саме з треком Zitti E Buoni Maneskin перемогли на Євробаченні 2021. Варто зазначити, що композиції справді схожі між собою.

Chicago vs David Axelrod

Опинився у скандалі з плагіатом ще один учасниць нацвідбору на Євробачення, щоправда 2020 року – David Axelrod.

Його пісня Horizon нагадала популярну композицію 1988 року I Do not Wanna Live Without Your Love гурту Chicago.

Сам виконавець тоді сказав, що на написання треку його надихнула вагітність дружини.

Radiohead vs Лана Дель Рей

Звинувачували в плагіаті й Лану Дель Рей. Як стверджували юристи гурту Radiohead, інструментал треку Дель Рей Get Free запозичений з пісні Creep 1992 року випуску.

Тоді справа ледь не дійшла до суду – Radiohead збиралися подати проти Лани Дель Рей позов за порушення авторських прав, проте конфлікт вдалося вирішити.

Потап і Настя Каменських vs Fabri fibra

Хіт Потапа та Насті Каменських На районе також виявився плагіатом пісні репера Fabri fibra – Applausi per fibra. Однак якщо дивитися решту треків дуету, то практично в кожному можна знайти схожість із закордонними артистами.

Так, їхня композиція Почему молчишь? схожа на трек Jazzyfatnastees – Let it Go. Пісня А у нас во дворе з композицією Fergie – Fergalicious.

Користувачі мережі не раз помічали схожість пісень Потапа та Насті із закордонними. Особливо це чується в їхній початковій творчості.

Звичайно, це далеко не всі скандали з плагіатами. Артисти часто грішать і копіюють музику одне одного, хтось цього не помічає, а хтось робить цілеспрямовано, сподіваючись залишитися не поміченим.

Крім того, як кажуть – нот усього сім, тому складно не потрапити в уже всім відомий мотив, проте можливостей для музичної творчості наразі багато. Головне – фантазія та музичний слух, а також бажання створювати нове.