Певица и финалистка нацотбора на Евровидение 2022 от Украины Алина Паш заподозрила Kalush Orchestra в плагиате. Такие истории в шоу-бизнесе не редкость, хоть и доказать это крайне сложно.

Часто бывает ощущение, прослушивая новую песню, что ты уже где-то ее слышал. Порой селебрити увлекаются творчеством своих любимых исполнителей, сами того не замечая, и копируют мотивы их композиций. Факты ICTV решили вспомнить топ скандалов с плагиатом и поделиться с вами.

Алина Паш vs Kalush Orchestra

Пожалуй начнем с самого свежего — Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате. Якобы коллектив позаимствовал партию с контрабасом из трека артистки Bosorkanya для своей колядки.

Стоит отметить, что саунд-продюсер щедровки Стас Черный признал схожесть, отметив, что это произошло совершенно случайно. Также он пообещал заменить партию до официального релиза, который состоится в 2023 году.

The Vendettas vs Maneskin

В 2021 году победителей Евровидения — рок-группу Maneskin обвинила в плагиате группа The Vendettas. Тогда участник коллектива Йориса Лиссенса сказал, что песня Maneskin Zitti E Buoni похожа на его You want it, you got it, которую он записал еще в 1994 году.

К слову, именно с треком Zitti E Buoni Maneskin победили на Евровидении 2021. Стоит отметить, что композиции действительно схожи между собой.

Chicago vs David Axelrod

Оказался в скандале с плагиатом еще один участниц нацотбора на Евровидение, правда 2020 года — David Axelrod.

Его песня Horizon напомнила популярную композицию 1988 года I Do not Wanna Live Without Your Love группы Chicago.

Сам исполнитель тогда сказал, что на написание трека его вдохновила беременность жены.

Radiohead vs Лана Дель Рей

Обвинения в плагиате пали и на Лану Дель Рей. Как утверждали юристы группы Radiohead, инструментал трека Дель Рей Get Free заимствован с песни Creep 1992 года выпуска.

Тогда дело едва не дошло до суда — Radiohead собирались подать против Ланы Дель Рей иск за нарушение авторских прав, однако конфликт удалось разрешить.

Потап та Настя Каменських vs Fabri fibra

Хит Потапа и Насти Каменских На районе также оказался плагиатом песни рэпера Fabri fibra — Applausi per fibra. Однако если смотреть остальные треки дуэта, то практически в каждом можно найти схожесть с зарубежными артистами.

Так, их композиция Почему молчишь? схожа с треком Jazzyfatnastees — Let it Go. Песня А у нас во дворе с композицией Fergie — Fergalicious.

Пользователи сети не раз замечали схожесть песен Потапа и Насти с зарубежными. Особенно это слышится в их начальном творчестве.

Конечно, это далеко не все скандалы с плагиатами. Артисты часто грешат и копируют музыку друг друга, кто-то этого не замечает, а кто-то делает целенаправленно, надеясь остаться не замеченным.

Кроме того, как говорится — нот всего семь, поэтому сложно не попасть в уже всем известный мотив, однако возможностей для музыкального творчества сейчас множество. Главное — фантазия и музыкальный слух, а также желание создавать новое.