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Яйця по $4: дружина Бєднякова Анастасія Коротка розповіла про вартість життя в США

16 Березня 2023, 20:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Анастасия Короткая

Дружина Андрія Бєднякова Анастасія Коротка розповіла, у скільки обходиться життя в США. Зараз ведуча проживає в Каліфорнії, і в інтерв’ю Славі Дьоміну розповіла про ціни на їжу та житло.

– Перший за вартістю життя це Нью-Йорк у США, а друга – Каліфорнія. Тут можна жити як і дешево, так і багато. Проте, все одно це дорожче – коли порівнюю яйця, я офігіваю. За 12 штук я плачу $4 (147 грн). Скільки це коштує в гривнях? Я коли перевела, аж сіпнулася, і більше так не роблю. А є і за $8 цей продукт, – заявила Анастасія.

Також ведуча зізналася, з якими зусиллями вона шукала квартиру.

– Це було так довго – я знаю, що мене зрозуміють українці, які живуть у США та Європі. Тут, ким би ти не був, якщо в тебе немає папірця – ти ніхто. Ми винаймаємо квартиру в районі студентів. Нам допоміг ріелтор Олег, він зробив усе, щоб ми зняли. Шукали житло цілий місяць. Мені потрібно було довести, що в мене є робота і я здатна платити – тут вигнати за несплату не можуть за законом. У квартирі є зал, і дві спальні, – говорить Коротка.

Утім, не всі члени родин українських артистів проживають у ЄС чи США. Сумська заступилася за свою доньку, яка проживає у РФ і мовчить про війну. Актриса заявила, що Антоніна турбується про своїх дітей, а за гучні слова в Росії “люди можуть просто зникнути”.

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Андрій Бєдняков Війна в Україні
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