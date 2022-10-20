Ведучий Андрій Бєдняков вдруге став татом. Дружина шоумена, акторка Анастасія Коротка, народила хлопчика.

Радісною новиною Андрій поділився у своєму Instagram, оприлюднивши фото ніжки малюка.

– Ласкаво просимо, козаче! Така вже у мене традиція. Пропускати появу дітей.️ Вибач, що я далеко. Але роблю все, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, найкраща мама, – написав Андрій під знімком.

Підписники в коментарях кинулися вітати батьків, бажаючи малюкові здоров’я. Відзначилися і зірки шоу-бізнесу, серед яких Настя Каменських, Леся Нікітюк, Олександр Гудков, Катерина Варнава та інші.

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Як це прекрасно!

Вітаю! Здоров’я малюкові і мамі!

Нехай козак росте здоровим і слухняним на радість щасливим батькам.

Андрію, вітаю. Нехай синок росте здоровим і щасливим, в мирі і любові!

Вітаємо! Нехай росте здоровим у вільній і незалежній державі під кращим мирним небом України! – пишуть у коментарях Андрія.

Про те, що Андрій Бєдняков вдруге стане татом, стало відомо на початку вересня. Тоді дружина ведучого оприлюднила фото, на якому постала з кругленьким животиком.

Зазначимо, у подружжя вже є донька Ксенія, яка народилася 20 вересня 2015 року.