Українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла про евакуацію мами з Ірпеня та волонтерську діяльність під час війни.

Наразі Надія веде рубрику Надійні поради на СТБ, в рамках якої ділиться практичними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час.

– Ми змушені отримувати нові знання, які відповідають часу. На жаль, війна триває. Дуже хочеться розповідати про фікуси і смачні страви, але ми маємо бути озброєні не лише тим, що на фронті, а й інформацією, яка може зберегти життя. Команда, яка створює Надійні поради у рамках проєкту Все буде добре на СТБ націлена на те, щоб кожен наш глядач відчував, що має всю потрібну інформацію для того, щоб вижити, втриматися, зберегти рівновагу і спокій. А ще дуже важливо давати підтримку і впевненість в тому, що все буде добре, – сказала вона.

Надія зізналася, що її мама перебувала в Ірпені, аж доки не почалася евакуація мирного населення.

Вона не хотіла знову покидати свій дім, оскільки раніше їй довелося виїхати з рідного Криму, який у 2014 році окупували російські війська.

– Мама була в Ірпені до того моменту, як вже почалася евакуація. Мені довелося вмовляти її, щоб вона виїжджала, бо вона була впевнена, що треба залишатися вдома. Ніхто не очікував, що ворог буде настільки жорстоким до мирного населення. Мама виїхала і потім, як з’явилася можливість, вона повернулася додому. Зараз вона в Ірпені, пошкоджені лише вікна, в будинку поступово вмикають газ, світло. Мама всією душею чекає на перемогу і робить все можливе для того, щоб це сталося швидше, – розповіла телеведуча.

Крім роботи на телебаченні Надія Матвєєва долучилася до волонтерської діяльності та фонду Твоя опора.

– Я залюбки приєдналася до благодійного фонду Твоя опора, який допомагає дитячим будинкам, притулкам, а також людям, які постраждали і потребують допомоги. Це волонтерська робота, і грошима окремо я роблю внески у цей благодійний фонд. І просто працюю руками, розфасовуємо гуманітарну допомогу, вантажимо її. Допомагаємо, щоб гуманітарна допомога з усіх куточків світу потрапляла туди, де вона вкрай необхідна, – додала Матвєєва.