Українська блогерка Віра Бочкур померла після тривалої боротьби з онкозахворюванням.

Сьогодні, 30 липня, на особистій сторінці жінки в Instagram з’явився прощальний допис, який мав опублікуватися після її смерті.

– Якщо ви читаєте цей пост, то, на жаль, сталось найгірше. Я завжди думала, що так багато скажу в останньому пості, але коли я почала розуміти, що це може статись скоро, всі слова наче вилетіли. Я хочу, щоб ви запам’ятали мене завжди усміхненою, щасливою, сильною і гарною, як на цьому фото. Я хочу, щоб ви жили тут і зараз, цінували життя, берегли одне одного, любили Бога усім серцем, не забували казати “дякую” і ніколи не здавались! Я вже на небі, – написала вона.

Трагічну звістку також підтвердив чоловік Віри, футболіст з Івано-Франківська Роман Бочкур.

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– Спочивай з Богом, Віруня… – написав він в Instagram.

Зазначимо, що у 2018 році медики діагностували рак сину Романа та Віри – Максиму, якому на той момент було 5 місяців.

Пізніше Віра дізналася і про свій діагноз – рак товстого кишківника з метастазами в печінку. Разом із сином жінка боролася з хворобою, а також вела блог, розповідаючи про життя з онкозахворюванням.

Після кількох курсів хімії Максим здолав рак. Лікування допомогло і Вірі, однак через пів року трапився рецидив.

З початком повномасштабної війни в Україні жінка переїхала до Німеччини разом з сином.

13 липня на своїй сторінці в соціальній мережі 31-річна Віра написала, що за прогнозами лікарів, вона проживе максимум місяць. Попри це, жінка не здавалась і продовжувала боротись із хворобою до останнього.

Фото: Віра Бочкур