Украинский блогер Вера Бочкур умерла после длительной борьбы с онкозаболеванием.

Сегодня, 30 июля, на личной странице женщины в Instagram появился прощальный пост, который должен был опубликоваться после ее смерти.

— Если вы читаете этот пост, то, к сожалению, произошло самое худшее. Я всегда думала, что так много скажу в последнем посте, но когда я стала понимать, что это может произойти скоро, все слова вылетели. Я хочу чтобы вы запомнили меня всегда улыбающейся, счастливой, сильной и красивой как на этом фото. Я хочу чтобы вы жили здесь и сейчас, ценили жизнь, берегли друг друга, любили Бога всем сердцем, не забывали говорить “спасибо” и никогда не сдавались! Я уже на небе, – написала она.

Трагическое известие также подтвердил муж Веры, футболист из Ивано-Франковска Роман Бочкур.

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— Покойся с Богом, Веруня… – написал он в Instagram.

Отметим, что в 2018 году медики диагностировали рак сыну Романа и Веры – Максиму, которому на тот момент было 5 месяцев.

Позже Вера узнала и свой диагноз – рак толстого кишечника с метастазами в печень. Вместе с сыном женщина боролась с болезнью, а также вела блог, рассказывая о жизни онкозаболеванием.

После нескольких курсов химии Максим одолел рак. Лечение помогло и Вере, однако через полгода случился рецидив.

С началом полномасштабной войны в Украине женщина переехала в Германию вместе с сыном.

13 июля на своей странице в социальной сети 31-летняя Вера написала, что по прогнозам врачей, она проживет максимум месяц. Несмотря на это, женщина не сдавалась и продолжала бороться с болезнью до последнего.

Фото: Вера Бочкур