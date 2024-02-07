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Я вижив: В’ячеслав Узелков загримів у лікарню

7 Лютого 2024, 14:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В'ячеслав Узелков показався під крапельницею

Боксер В’ячеслав Узелков потрапив до лікарні. Спортсмен оприлюднив фото з палати.

В’ячеслав Узелков показався під крапельницею

В Instagram-stories Узелков оприлюднив відео, на якому показав лікарняну палату і катетер для крапельниці у своїй руці. Що стало причиною госпіталізації боксера – невідомо, проте напис на відео змусив підписників хвилюватися.

В'ячеслав Узелков потрапив у лікарню

Фото: В’ячеслав Узелков / Instagram

– Усім привіт. Я вижив і не залишу в спокої ворогів. Слава Україні, – написав Узелков.

Крім того, на відео також чути його ослаблений голос.

Зараз дивляться

– Ось так іде шлях до твого життя, твого існування. Усім гарного дня, – сказав В’ячеслав.

Нагадаємо, раніше ми писали, що В’ячеслав Узелков одружується вдруге. Свою кохану боксер приховує, оскільки більше не хоче виносити особисте життя на публіку.

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Фото: В’ячеслав Узелков

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